  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Багдадский район
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Багдадский район

Багдад
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Багдад, Узбекистан
Цена по запросу
Добро пожаловать в жилой комплекс «ЖК Evro building», созданный ООО «Evro building», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Ферганской области. Evro building состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни.   Если вы ищете новый дом …
Застройщик
Evro building
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Evro building
Языки общения
Русский
На карте