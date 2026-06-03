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Vector Estate

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Артемий Мартыненко — Ваш специалист в рынке недвижимости. 

Более трёх лет я работаю в первичной, вторичной и инвестиционной недвижимости, и каждая сделка у меня заканчивается одним результатом — довольный клиент и чётко выполненный план.

Я фанат безупречного профессионализма: цифры, статистика, надёжные источники — всё это не красивые слова, а мой рабочий инструмент. Моя цель проста и амбициозна: вывести услуги риелторов в Узбекистане на уровень, с которым будут сравнивать Европу.

Работая со мной, вы получаете:

  • доступ ко всем крупным застройщикам страны;

  • более 30 проверенных объектов на вторичном рынке;

  • стратегический подход к покупке и продаже;

  • продуманную инвестиционную модель под ваши возможности и цели.

Моя работа — экономить вам нервы, время и деньги. Ваша — просто описать задачу.
Дальше всё беру на себя.

Ну и да, я — КМС по шахматам. Это значит, что просчёт на несколько ходов вперёд для меня не фигура речи, а рабочий процесс.

Если вы цените качество, скорость и прозрачность — добро пожаловать. Я готов сотрудничать с каждым, открыто, честно, профессионально. 


 

Ева Гергель - Ваш Специалист в оформлении

Эксперт по недвижимости • Специалист по правовому сопровождению и безопасности сделок

В сфере недвижимости красивая презентация объекта — это лишь 10% успеха. Остальные 90% — это юридическая чистота, точный расчет и безупречное оформление документов.

Я специализируюсь на проведении сделок любой сложности, обеспечивая клиентам абсолютную финансовую и правовую безопасность. В юридических тонкостях рынка, нюансах оформления и проверке контрагентов я ориентируюсь как рыба в воде. Знание всех «подводных камней» профессии позволяет мне читать договоры между строк и защищать ваши интересы еще до того, как возникнут потенциальные риски.

Ключевые компетенции:

  • Юридический инжиниринг сделок: Глубокий аудит истории объектов, проверка застройщиков, выявление скрытых обременений, арестов и юридических рисков.

  • Экспертное оформление «под ключ»: Безупречное знание всех бюрократических процедур, регламентов ведомств, ипотечных программ и тонкостей договоров купли-продажи/долевого участия.

  • Управление рисками: Прогнозирование и нейтрализация любых спорных ситуаций. Я знаю изнанку рынка и все уловки недобросовестных сторон, поэтому всегда играю на опережение.

  • Защита инвестиций: Помогаю выгодно и безопасно вкладывать капитал в жилую и коммерческую недвижимость, минимизируя человеческий и юридический факторы.

Мой подход к работе:

«В недвижимости не бывает мелочей. Каждая запятая в договоре имеет цену, и моя задача — сделать так, чтобы эта цена всегда была в пользу моего клиента. Вы выбираете объект мечты или надежный инструмент для инвестиций, а всю бумажную работу, переговоры и риски я беру на себя».

Ева Гергель — ваш персональный правовой щит и надежный проводник в мире недвижимости.

Услуги

  • Подбор недвижимости в новостройках от всех крупных застройщиков

  • Подбор объектов на вторичном рынке (30+ проверенных вариантов)

  • Продажа вашей недвижимости с полной подготовкой и анализом рынка

  • Индивидуальные инвестиционные стратегии под бюджет и сроки

  • Аналитика локаций, цен и перспектив роста

  • Сопровождение сделки «под ключ» до финального документа

  • Переговоры с застройщиками и собственниками в интересах клиента

  • Проверка объектов и документов на риски и юридическую чистоту

  • Оценка рыночной стоимости недвижимости

  • Консультации по запуску, сдаче и управлению инвестиционными объектами

Новостройки
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Жилой комплекс BI Flagman
Жилой комплекс BI Flagman
Жилой комплекс BI Flagman
Жилой комплекс BI Flagman
Жилой комплекс BI Flagman
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Жилой комплекс BI Flagman
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Flagman — камерный клубный дом бизнес+ класса от BI Group, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе, всего в нескольких минутах пешком от метро «Буюк Ипак Йули». Проект для тех, кто ценит тишину, статус и продуманность: архитектурная эстетика, приватность и развитая инфраструктура здесь рабо…
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Vector Estate
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Vector Estate
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Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Жилой комплекс BI Yangi Baxt
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Жилой комплекс BI Yangi Baxt
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
NRG Yangi Baxt — уютный жилой квартал, окружённый зелёными аллеями и расположенный в тихом экологически чистом районе, близ перспективного района «Новый Ташкент». Этот проект сочетает комфорт городской жизни с атмосферой умиротворения и гармонии с природой. Концепция и инфраструктура П…
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Vector Estate
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Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
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Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Maftun Makon — это ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, созданный для тех, кто выбирает динамику большого города и комфорт продуманной инфраструктуры. Проект расположен в перспективном новом центре столицы, вдоль улицы Янги Узбекистан — дороги, которая уже формирует будущую ось…
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Vector Estate
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Vector Estate
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Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
Жилой комплекс BI Voha
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Жилой комплекс BI Voha
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
NRG Voha — оазис спокойствия в сердце города NRG Voha — это малоэтажный жилой комплекс в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа. Здесь зелень, тишина и простор гармонично сочетаются с удобным доступом к ключевым транспортным артериям Ташкента. Архитектура и планиров…
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Vector Estate
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Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Показать все Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
NRG ZAMON — место, где комфорт перестаёт быть мечтой и становится вашим ежедневным стандартом. Здесь вырабатывается новый ритм жизни: спокойный, продуманный, уверенный. Комплекс создан для тех, кто выбирает не просто квадратные метры, а среду, в которой удобно жить, расти, учиться, развиват…
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Vector Estate
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Muzaffar Atajanov Estate
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OOO "TORA TOWER"
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TORA TOWER — современное агентство недвижимости, предоставляющее профессиональные услуги по покупке, продаже и аренде недвижимости. Компания ориентирована на высокий уровень сервиса, прозрачность сделок и индивидуальный подход к каждому клиенту. Специалисты TORA TOWER помогают подобрать к…
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Агентство недвижимости "BARAKA"
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В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
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