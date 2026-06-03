Vector Estate

Артемий Мартыненко — Ваш специалист в рынке недвижимости.
Более трёх лет я работаю в первичной, вторичной и инвестиционной недвижимости, и каждая сделка у меня заканчивается одним результатом — довольный клиент и чётко выполненный план.
Я фанат безупречного профессионализма: цифры, статистика, надёжные источники — всё это не красивые слова, а мой рабочий инструмент. Моя цель проста и амбициозна: вывести услуги риелторов в Узбекистане на уровень, с которым будут сравнивать Европу.
Работая со мной, вы получаете:
доступ ко всем крупным застройщикам страны;
более 30 проверенных объектов на вторичном рынке;
стратегический подход к покупке и продаже;
продуманную инвестиционную модель под ваши возможности и цели.
Моя работа — экономить вам нервы, время и деньги. Ваша — просто описать задачу.
Дальше всё беру на себя.
Ну и да, я — КМС по шахматам. Это значит, что просчёт на несколько ходов вперёд для меня не фигура речи, а рабочий процесс.
Если вы цените качество, скорость и прозрачность — добро пожаловать. Я готов сотрудничать с каждым, открыто, честно, профессионально.
Ева Гергель - Ваш Специалист в оформлении
Эксперт по недвижимости • Специалист по правовому сопровождению и безопасности сделок
В сфере недвижимости красивая презентация объекта — это лишь 10% успеха. Остальные 90% — это юридическая чистота, точный расчет и безупречное оформление документов.
Я специализируюсь на проведении сделок любой сложности, обеспечивая клиентам абсолютную финансовую и правовую безопасность. В юридических тонкостях рынка, нюансах оформления и проверке контрагентов я ориентируюсь как рыба в воде. Знание всех «подводных камней» профессии позволяет мне читать договоры между строк и защищать ваши интересы еще до того, как возникнут потенциальные риски.
Ключевые компетенции:
Юридический инжиниринг сделок: Глубокий аудит истории объектов, проверка застройщиков, выявление скрытых обременений, арестов и юридических рисков.
Экспертное оформление «под ключ»: Безупречное знание всех бюрократических процедур, регламентов ведомств, ипотечных программ и тонкостей договоров купли-продажи/долевого участия.
Управление рисками: Прогнозирование и нейтрализация любых спорных ситуаций. Я знаю изнанку рынка и все уловки недобросовестных сторон, поэтому всегда играю на опережение.
Защита инвестиций: Помогаю выгодно и безопасно вкладывать капитал в жилую и коммерческую недвижимость, минимизируя человеческий и юридический факторы.
Мой подход к работе:
«В недвижимости не бывает мелочей. Каждая запятая в договоре имеет цену, и моя задача — сделать так, чтобы эта цена всегда была в пользу моего клиента. Вы выбираете объект мечты или надежный инструмент для инвестиций, а всю бумажную работу, переговоры и риски я беру на себя».
Ева Гергель — ваш персональный правовой щит и надежный проводник в мире недвижимости.
Подбор недвижимости в новостройках от всех крупных застройщиков
Подбор объектов на вторичном рынке (30+ проверенных вариантов)
Продажа вашей недвижимости с полной подготовкой и анализом рынка
Индивидуальные инвестиционные стратегии под бюджет и сроки
Аналитика локаций, цен и перспектив роста
Сопровождение сделки «под ключ» до финального документа
Переговоры с застройщиками и собственниками в интересах клиента
Проверка объектов и документов на риски и юридическую чистоту
Оценка рыночной стоимости недвижимости
Консультации по запуску, сдаче и управлению инвестиционными объектами