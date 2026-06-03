Vector Estate

Об агентстве

Артемий Мартыненко — Ваш специалист в рынке недвижимости.



Более трёх лет я работаю в первичной, вторичной и инвестиционной недвижимости, и каждая сделка у меня заканчивается одним результатом — довольный клиент и чётко выполненный план.

Я фанат безупречного профессионализма: цифры, статистика, надёжные источники — всё это не красивые слова, а мой рабочий инструмент. Моя цель проста и амбициозна: вывести услуги риелторов в Узбекистане на уровень, с которым будут сравнивать Европу.

Работая со мной, вы получаете:

доступ ко всем крупным застройщикам страны;

более 30 проверенных объектов на вторичном рынке;

стратегический подход к покупке и продаже;

продуманную инвестиционную модель под ваши возможности и цели.

Моя работа — экономить вам нервы, время и деньги. Ваша — просто описать задачу.

Дальше всё беру на себя.

Ну и да, я — КМС по шахматам. Это значит, что просчёт на несколько ходов вперёд для меня не фигура речи, а рабочий процесс.

Если вы цените качество, скорость и прозрачность — добро пожаловать. Я готов сотрудничать с каждым, открыто, честно, профессионально.







Ева Гергель - Ваш Специалист в оформлении

Эксперт по недвижимости • Специалист по правовому сопровождению и безопасности сделок

В сфере недвижимости красивая презентация объекта — это лишь 10% успеха. Остальные 90% — это юридическая чистота, точный расчет и безупречное оформление документов.

Я специализируюсь на проведении сделок любой сложности, обеспечивая клиентам абсолютную финансовую и правовую безопасность. В юридических тонкостях рынка, нюансах оформления и проверке контрагентов я ориентируюсь как рыба в воде. Знание всех «подводных камней» профессии позволяет мне читать договоры между строк и защищать ваши интересы еще до того, как возникнут потенциальные риски.

Ключевые компетенции:

Юридический инжиниринг сделок: Глубокий аудит истории объектов, проверка застройщиков, выявление скрытых обременений, арестов и юридических рисков.

Экспертное оформление «под ключ»: Безупречное знание всех бюрократических процедур, регламентов ведомств, ипотечных программ и тонкостей договоров купли-продажи/долевого участия.

Управление рисками: Прогнозирование и нейтрализация любых спорных ситуаций. Я знаю изнанку рынка и все уловки недобросовестных сторон, поэтому всегда играю на опережение.

Защита инвестиций: Помогаю выгодно и безопасно вкладывать капитал в жилую и коммерческую недвижимость, минимизируя человеческий и юридический факторы.

Мой подход к работе:

«В недвижимости не бывает мелочей. Каждая запятая в договоре имеет цену, и моя задача — сделать так, чтобы эта цена всегда была в пользу моего клиента. Вы выбираете объект мечты или надежный инструмент для инвестиций, а всю бумажную работу, переговоры и риски я беру на себя».

Ева Гергель — ваш персональный правовой щит и надежный проводник в мире недвижимости.