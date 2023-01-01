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New House Elite

Узбекистан, Узбекистан Ташкент
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New House Elite
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Наши агенты в Узбекистане
Farruh Umarov
Farruh Umarov
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ООО "Alliance Estate"
2 115 объектов

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!