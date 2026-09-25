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Квартиры в новостройках в Зарафшан, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Зарафшан, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Новые жилые комплексы построены строительной компанией «Зар Модерн Уйлар» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Фундаменты добротных зданий возводились с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортабельные…
Застройщик
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
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Застройщик
ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Языки общения
Русский
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