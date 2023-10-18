  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Зарафшан
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Зарафшан

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
65 м²
831 980 000 сум
Квартира 2 комнаты с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
46 м²
893 155 000 сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
72 м² 1 ванная
1 137 855 000 сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
38 м²
758 570 000 сум
Квартира 1 комната с балконом
Бешкурган, Узбекистан
38 м²
501 635 000 сум
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
46 м²
672 925 000 сум
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
41 м²
599 515 000 сум
Квартира
Ташкент, Узбекистан
346 м²
2 814 050 000 сум
Новости в Узбекистане
18.10.2023
Чимган скоро поменяет свой облик. Каким будет новый горнолыжный курорт?
18.10.2023
Ташкентцы против реновации "московских" высоток
13.10.2023
По железным дорогам Узбекистана будут курсировать высокоскоростные южнокорейские и чешские поезда
13.10.2023
Ташкентцы придумают названия улицам нового, Янгихаётского района
13.10.2023
В двух регионах Узбекистана пресечены попытки незаконной продажи земли
13.10.2023
ВВП Узбекистана увеличится в 2023 году. Какой прогноз дальше?
13.10.2023
Грузовые железнодорожные станции выведут за пределы Ташкента
12.10.2023
От «байской усадьбы» до Музея прикладного искусства. История интересных зданий Ташкента