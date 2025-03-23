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Дома с видом на горы в Яшнабадском районе, Узбекистан

коттеджи
14
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Сотилади Уй дом продаётся  Yashnabod tumani Go'zal mahalasi 8 sotik 5 xona 2 sanuzel Ya…
$360,000
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REITATW
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Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная