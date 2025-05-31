Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Сад

Дома с садом в Яшнабадском районе, Узбекистан

коттеджи
17
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Ул.Иззат Напротив автосервиса 4 сотки 5 комнат,Подвал  2санузла с ваннами Жилая площадь…
$175,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная