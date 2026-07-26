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Дома с бассейном в Яшнабадском районе, Узбекистан

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коттеджи
30
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом 4 комнаты на участке 4 сотки Яшнабадский район, ул. Иззат, недалеко от школ N…
$399,000
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Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная