Квартиры в новостройках в Янгиташкентский район, Узбекистан

Показать все Жилой квартал Клубный квартал
Жилой квартал Клубный квартал "Crystal Avenue" - Бизнес-класс в самом центре Нового Ташкента.
Ташкент, Узбекистан
от
$36,960
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Площадь 31 м²
1 объект недвижимости 1
Crystal Avenue – формирует центральную ось Нового Ташкента - главный променад города будущего. Здесь жизнь развивается по принципу “город в городе”. Это то пространство, которое будет отражать ваши стремления, позитивно влиять на решения и предоставлять все необходимое для осуществления ц…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.8
36,960
