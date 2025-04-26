Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Яккасарайский район, Узбекистан

многоуровневые квартиры
4
однокомнатные
17
двухкомнатные
10
трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/16
Продажа  📍  Яккасарайский     район  🏢  Кислород  ✔️2комнаты ✔️50м2 ✔️4 этаж из 16 ✔…
$160,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Your Home By Sultanova
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная