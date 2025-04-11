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Квартиры с гаражом в Яккасарайский район, Узбекистан

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 7/8
ПРОДАЕТСЯ 3/7/8 НОВОСТРОЙКА ЖК Parisien Golden House (Яккасарайский район)   …
$198,000
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USOV Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/8
Срочно Продается Квартира в Новостройке | 4 комнат - 150 м2 | Завадской Адрес: Яккасарайски…
$180,000
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Агентство
West End Consulting
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English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 8/11
НОВОСТРОЙКА 2/8/11 Кушбеги ЖК "Соларис" Яккасарайский район Общая площадь: 44м2 ЗАЛ + КУХН…
$81,000
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Агентство
ООО LANDLORD
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Русский
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 3/7
ПРОДАЕТСЯ 2+3/3/7 на ЦУМЕ ор-р: метро Космонавтов СПЕЦПЛАН (Мирабадский район) …
$300,000
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USOV Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 6/6
НОВОСТРОЙКА 2/6/6 Яккасарайский район А.Каххара/Заводская Закрытый охран.двор Дом хороший…
$95,000
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Агентство
ООО LANDLORD
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Русский
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 7/8
Новостройка. Дуплекс Яккасарайский район ор-р"My Way" автосалон Двухъярусная 7-8 этаж 3 …
$185,000
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Агентство
ООО LANDLORD
Языки общения
Русский
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Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная