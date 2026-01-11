  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "Ofiyat"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$78,624
dan
$1,648/m²
26/02/26
$78,728
26/02/26
$955,40M
;
4
ID: 33963
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    17

Kompleks haqida

Ofiyat Residence — Toshkent shahrida joylashgan biznes-klass toifasidagi zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, yuqori darajadagi qulaylikni, shinamlik va shahar hayotining faolligini uyg‘unlashtirishni hamda nufuzli hududda yashash maqomini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan.

Arxitektura konsepsiyasi

Loyiha zamonaviy uslubda bajarilgan bo‘lib, nafislik va amaliylik uyg‘unligini aks ettiradi.
Ofiyat Residence qat’iy me’moriy chiziqlar va qulay funksional makonlarning uyg‘unlashuvi bo‘lib, puxta o‘ylangan va zamonaviy biznes-klass turar joyi taassurotini yaratadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

Turar joy sinfi: biznes-klass

Qavatlar soni: taxminan 15–17 qavat

Qurilish materiali: monolit

Bezak turi: White box (oldindan tozalangan holatda)

Rejalashtirishlar: bir xonali kvartiralardan tortib keng ko‘p xonali kvartiralargacha

Shift balandligi: taxminan 3 m

Kvartiralar soni: taxminan 430 ta

Xarid qilish uchun moslashuvchan shartlar va 24 oygacha bo‘lib to‘lash imkoniyati mavjud.

🏢 Kirish guruhlari va qulaylik

Majmuaning kirish guruhlari zamonaviy va qulay yechimlar asosida loyihalangan.
Yondosh hududlar va umumiy holl (yo‘lak)lar barcha yoshdagi aholi uchun qulay kundalik foydalanishga moslashtirilgan, liftlarning mavjudligi esa qavatlarga chiqishni yengillashtiradi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Majmua hududi xavfsiz va osoyishta hayot uchun mo‘ljallangan:

obodonlashtirilgan sayr yo‘laklari va dam olish joylari

bolalar maydonchalari

ko‘kalamzorlashtirilgan hududlar

videokuzatuv tizimiga ega yopiq hudud

taxminan 200 o‘rinli yerosti avtoturargoh

ochiq havodagi faol dam olish zonalari

Bunday muhit aholining kundalik qulayligi haqida g‘amxo‘rlik va shinamlik hissini yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Yashash uchun quyidagilar nazarda tutilgan:

yerosti va yer usti avtoturargoh

yuqori darajadagi muhandislik kommunikatsiyalari

kafelar, do‘konlar va xizmat ko‘rsatish obyektlari uchun tijorat maydonlari

kvartira xaridida bepul dizayn-loyiha

quruvchi tomonidan taqdim etiladigan qulay bo‘lib to‘lash shartlari va aksiyalar

📍 Joylashuv

Ofiyat Residence turar joy majmuasi Toshkent shahrining Yashnobod tumanida, Farg‘ona yo‘li ko‘chasida, “Do‘stlik” metro bekati yaqinida joylashgan bo‘lib, qulay transport aloqasi va shahar infratuzilmasiga tezkor kirishni ta’minlaydi.

Piyoda masofada bolalar bog‘chalari, supermarketlar, maktablar va kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan boshqa muhim obyektlar mavjud.

ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
