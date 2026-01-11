Turar-joy majmuasi "Ofiyat"

Ofiyat Residence — Toshkent shahrida joylashgan biznes-klass toifasidagi zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, yuqori darajadagi qulaylikni, shinamlik va shahar hayotining faolligini uyg‘unlashtirishni hamda nufuzli hududda yashash maqomini qadrlaydiganlar uchun yaratilgan.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Loyiha zamonaviy uslubda bajarilgan bo‘lib, nafislik va amaliylik uyg‘unligini aks ettiradi.
Ofiyat Residence qat’iy me’moriy chiziqlar va qulay funksional makonlarning uyg‘unlashuvi bo‘lib, puxta o‘ylangan va zamonaviy biznes-klass turar joyi taassurotini yaratadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Turar joy sinfi: biznes-klass
Qavatlar soni: taxminan 15–17 qavat
Qurilish materiali: monolit
Bezak turi: White box (oldindan tozalangan holatda)
Rejalashtirishlar: bir xonali kvartiralardan tortib keng ko‘p xonali kvartiralargacha
Shift balandligi: taxminan 3 m
Kvartiralar soni: taxminan 430 ta
Xarid qilish uchun moslashuvchan shartlar va 24 oygacha bo‘lib to‘lash imkoniyati mavjud.
🏢 Kirish guruhlari va qulaylik
Majmuaning kirish guruhlari zamonaviy va qulay yechimlar asosida loyihalangan.
Yondosh hududlar va umumiy holl (yo‘lak)lar barcha yoshdagi aholi uchun qulay kundalik foydalanishga moslashtirilgan, liftlarning mavjudligi esa qavatlarga chiqishni yengillashtiradi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Majmua hududi xavfsiz va osoyishta hayot uchun mo‘ljallangan:
obodonlashtirilgan sayr yo‘laklari va dam olish joylari
bolalar maydonchalari
ko‘kalamzorlashtirilgan hududlar
videokuzatuv tizimiga ega yopiq hudud
taxminan 200 o‘rinli yerosti avtoturargoh
ochiq havodagi faol dam olish zonalari
Bunday muhit aholining kundalik qulayligi haqida g‘amxo‘rlik va shinamlik hissini yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Yashash uchun quyidagilar nazarda tutilgan:
yerosti va yer usti avtoturargoh
yuqori darajadagi muhandislik kommunikatsiyalari
kafelar, do‘konlar va xizmat ko‘rsatish obyektlari uchun tijorat maydonlari
kvartira xaridida bepul dizayn-loyiha
quruvchi tomonidan taqdim etiladigan qulay bo‘lib to‘lash shartlari va aksiyalar
📍 Joylashuv
Ofiyat Residence turar joy majmuasi Toshkent shahrining Yashnobod tumanida, Farg‘ona yo‘li ko‘chasida, “Do‘stlik” metro bekati yaqinida joylashgan bo‘lib, qulay transport aloqasi va shahar infratuzilmasiga tezkor kirishni ta’minlaydi.
Piyoda masofada bolalar bog‘chalari, supermarketlar, maktablar va kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan boshqa muhim obyektlar mavjud.