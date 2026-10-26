  1. Realting.uz
  2. Qurilish kompaniyalar
  3. NRG-BI

NRG-BI

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2020
Plattaformada
Plattaformada
2 yillar 5 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Veb-sayt
Veb-sayt
nrg-bi.uz/uz
Ish vaqti
Hozir oching
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Quruvchi to‘g‘risida

NRG-BI — BI Group holdingining xalqaro tajribasi va sifat standartlarini birlashtirgan yangi shakldagi developerlik kompaniyasi. Kompaniya O‘zbekistonda o‘z brendi ostida faoliyat yuritib, NRG‘ning ko‘p yillik loyihalari davomida shakllangan ishonchli va zamonaviy qurilish an’analarini davom ettirmoqda.

Bugungi kunga qadar NRG-BI 32 ta turar-joy majmuasini foydalanishga topshirgan, yana 21 ta loyiha faol amalga oshirilmoqda. Zamonaviy uy-joylarning umumiy maydoni 640 ming kvadrat metrdan oshgan va 6000 dan ortiq oila NRG-BI xonadonlarini tanlagan.

Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 12 yangi binolar
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Botanika Saroyi — NRG-BI kompaniyasi tomonidan Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida, Botanika bog‘i yaqinida barpo etilgan biznes-klassdagi turar joy majmuasi. Loyiha zamonaviy arxitektura, rivojlangan infratuzilma va keng yashil hududlarni o‘zida mujassam etadi. Asosiy ma’lumotlar…
Quruvchi
NRG-BI
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG-BI
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Turar-joy majmuasi 4U Tashkent
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
4U Tashkent — NRG-BI va Al-Bina kompaniyalari tomonidan barpo etilayotgan biznes-klassdagi turar joy majmuasi. Majmua Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida, Sayram ko‘chasi bo‘ylab joylashgan. Arxitekturasi Nyu-Yorkning Bruklin hududiga xos Brownstone uslubida ishlangan. Turar joy m…
Quruvchi
NRG-BI
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG-BI
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Bayterak
Turar-joy majmuasi Bayterak
Turar-joy majmuasi Bayterak
Turar-joy majmuasi Bayterak
Turar-joy majmuasi Bayterak
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Bayterak
Turar-joy majmuasi Bayterak
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Bayterak turar joy majmuasi — Yangi Toshkent Bayterak turar joy majmuasi Yangi Toshkentning markaziy ko‘chasida, poytaxtning kelajakdagi ma’muriy va ishbilarmonlik markazida joylashgan. Loyiha O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi hamkorlik ramzi hisoblanadi. Yaqin atrofdagi infratuzi…
Quruvchi
NRG-BI
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG-BI
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi SAN’AT
Turar-joy majmuasi SAN’AT
Turar-joy majmuasi SAN’AT
Turar-joy majmuasi SAN’AT
Turar-joy majmuasi SAN’AT
Turar-joy majmuasi SAN’AT
Turar-joy majmuasi SAN’AT
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
NRG-BI SAN’AT — Toshkent shahrining Yashnobod tumanida joylashgan komfort toifadagi turar joy majmuasi. Loyihaning asosiy o‘ziga xosligi — O‘zbekistonning madaniy merosidan ilhomlangan konsepsiyadir. SAN’AT majmuasining arxitekturasi va umumiy foydalanish hududlarida Samarqand, Buxoro va …
Quruvchi
NRG-BI
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG-BI
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Flagman
Turar-joy majmuasi Flagman
Turar-joy majmuasi Flagman
Turar-joy majmuasi Flagman
Turar-joy majmuasi Flagman
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Flagman
Turar-joy majmuasi Flagman
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
FLAGMAN — Toshkent shahrining qoq markazida joylashgan Business+ toifasidagi klub uyi. NRG-BI va AL-BINA kompaniyalarining hamkorlikdagi loyihasi bo‘lib, «hashamatli minimalizm» uslubida yaratilgan. Dizaynga bo‘lgan o‘ziga xos yondashuv har bir detalda namoyon bo‘ladi: tabiiy materiallard…
Quruvchi
NRG-BI
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NRG-BI
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
1 2 3
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
NRG-BI Uzbekistan
NRG-BI Uzbekistan
Boshqa quruvchilar
PRO Silver
UPM
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1
bozorda 19 yillik tajribaga ega etakchi va tez rivojlanayotgan rivojlanish kompaniyalaridan biri. Kompaniya innovatsion, aqlli va yuqori sifatli noyob turar-joy majmualarni yaratishga qaratilgan. Bizning asosiy e'tiborimiz nafaqat sifatli qurilish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, b…
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
Premium Premium
PRO VIP
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2025
Yangi binolar 89 Turar-joy mulklari 46
Yangi qurilishlar yagona markazi Toshkentdagi ishonchli quruvchilardan 10 000 dan ortiq kvartira • Quruvchilardan eng yaxshi narxlar • Chegirmalar va aksiyalar • Yopiq savdo startlari • Ipoteka va bo‘lib-bo‘lib to‘lash • Eng qulay rejalashtirish yechimlari • Investitsiyalar bo‘yicha masla…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
REAL LION HOUSE
Oʻzbekiston, Toshkent
Yangi binolar 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
AZIMUT-MIG
Oʻzbekiston, Toshkent
Yangi binolar 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish