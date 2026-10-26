NRG-BI — BI Group holdingining xalqaro tajribasi va sifat standartlarini birlashtirgan yangi shakldagi developerlik kompaniyasi. Kompaniya O‘zbekistonda o‘z brendi ostida faoliyat yuritib, NRG‘ning ko‘p yillik loyihalari davomida shakllangan ishonchli va zamonaviy qurilish an’analarini davom ettirmoqda.
Bugungi kunga qadar NRG-BI 32 ta turar-joy majmuasini foydalanishga topshirgan, yana 21 ta loyiha faol amalga oshirilmoqda. Zamonaviy uy-joylarning umumiy maydoni 640 ming kvadrat metrdan oshgan va 6000 dan ortiq oila NRG-BI xonadonlarini tanlagan.