Turar-joy majmuasi "Savr Avenue"

Savr Avenue — qulaylik, infratuzilma va kundalik hayotda yuqori darajadagi komfortni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Bu shunchaki uy emas — bu shahar hayoti imkon qadar qulay va mazmunli bo‘ladigan makondir.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua zamonaviy uslubda, funksionallik va shahar muhitining uyg‘unligiga urg‘u berilgan holda barpo etilgan.
Savr Avenue o‘zida turar-joy apartamentlari, biznes-markaz, tijorat maydonlari va servis xizmatlarini birlashtirib, yashash va ishlash uchun yagona qulay muhitni yaratadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Komfort
Loyiha turi: Ko‘p funksiyali majmua
Turli maydondagi turar-joy apartamentlari (1, 2 va 3 xonali variantlar)
Makonlardan oqilona foydalanishga moslashtirilgan rejalashtirish
Faqat kvartira emas, balki ofis yoki tijorat binosini xarid qilish imkoniyati
Yer osti avtoturargohi va majmua hududida rivojlangan infratuzilma
🏢 Ichki qulaylik va imkoniyatlar
Savr Avenue — bu sizning qulayligingiz uchun hamma jihati o‘ylab chiqilgan makon:
zamonaviy sport maydonchalari va fitnes-klub
bolalar maydonchalari (turli yoshdagilar uchun)
velosipedlar uchun to‘xtash joylari
to‘liq ko‘kalamzorlashtirilgan hudud
ochiq havodagi workout-zonalar
24 soatlik qo‘riqlash va videokuzatuv tizimi
majmua hududidagi biznes-markaz va tijorat obyektlari
piyoda masofada supermarketlar, kafelar, go‘zallik salonlari, dorixonalar va do‘konlar
Bunday muhit vaqtni tejash imkonini beradi — barcha muhim obyektlar doimo yaqin masofada joylashgan.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Savr Avenue hovlisi osoyishta va faol hayot uchun qulay tarzda loyihalashtirilgan:
✔ shinam sayr yo‘laklari
✔ sport va o‘yin zonalari
✔ yashil hududlar va dam olish joylari
✔ veloyo‘laklar va piyodalar yo‘llari
Bu majmua o‘z hududida to‘laqonli hayot muhitini taklif etadi.
📍 Joylashuv
Majmua Toshkent shahrining Mirobod tumanida, Savr ko‘chasida joylashgan — shaharning eng gavjum va qulay transport hududlaridan biri.
Piyoda masofada: maktablar, poliklinikalar, supermarketlar, metro bekatlari va bog‘lar mavjud — kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha infratuzilma yoningizda.