Turar-joy majmuasi "Savr Avenue"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$55,605
dan
$1,351/m²
;
5
ID: 33956
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

Savr Avenue — qulaylik, infratuzilma va kundalik hayotda yuqori darajadagi komfortni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Bu shunchaki uy emas — bu shahar hayoti imkon qadar qulay va mazmunli bo‘ladigan makondir.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua zamonaviy uslubda, funksionallik va shahar muhitining uyg‘unligiga urg‘u berilgan holda barpo etilgan.
Savr Avenue o‘zida turar-joy apartamentlari, biznes-markaz, tijorat maydonlari va servis xizmatlarini birlashtirib, yashash va ishlash uchun yagona qulay muhitni yaratadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Komfort

  • Loyiha turi: Ko‘p funksiyali majmua

  • Turli maydondagi turar-joy apartamentlari (1, 2 va 3 xonali variantlar)

  • Makonlardan oqilona foydalanishga moslashtirilgan rejalashtirish

  • Faqat kvartira emas, balki ofis yoki tijorat binosini xarid qilish imkoniyati

  • Yer osti avtoturargohi va majmua hududida rivojlangan infratuzilma

🏢 Ichki qulaylik va imkoniyatlar

Savr Avenue — bu sizning qulayligingiz uchun hamma jihati o‘ylab chiqilgan makon:

  • zamonaviy sport maydonchalari va fitnes-klub

  • bolalar maydonchalari (turli yoshdagilar uchun)

  • velosipedlar uchun to‘xtash joylari

  • to‘liq ko‘kalamzorlashtirilgan hudud

  • ochiq havodagi workout-zonalar

  • 24 soatlik qo‘riqlash va videokuzatuv tizimi

  • majmua hududidagi biznes-markaz va tijorat obyektlari

  • piyoda masofada supermarketlar, kafelar, go‘zallik salonlari, dorixonalar va do‘konlar

Bunday muhit vaqtni tejash imkonini beradi — barcha muhim obyektlar doimo yaqin masofada joylashgan.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Savr Avenue hovlisi osoyishta va faol hayot uchun qulay tarzda loyihalashtirilgan:

✔ shinam sayr yo‘laklari
✔ sport va o‘yin zonalari
✔ yashil hududlar va dam olish joylari
✔ veloyo‘laklar va piyodalar yo‘llari

Bu majmua o‘z hududida to‘laqonli hayot muhitini taklif etadi.

📍 Joylashuv

Majmua Toshkent shahrining Mirobod tumanida, Savr ko‘chasida joylashgan — shaharning eng gavjum va qulay transport hududlaridan biri.

Piyoda masofada: maktablar, poliklinikalar, supermarketlar, metro bekatlari va bog‘lar mavjud — kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha infratuzilma yoningizda.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
QQS
Siz ko'rib chiqasiz
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Boshqa komplekslar
