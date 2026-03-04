Turar-joy majmuasi "Orzu Saroyi"

  1. Realting.uz
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$564,00M
dan
$12,00M/m²
;
6
ID: 33988
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    12

Kompleks haqida

Orzu Saroyi — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, shahar hayoti uchun qulaylik, uyushgan arxitektura va estetikani qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha sifatli qurilish yechimlari, puxta rejalashtirilgan kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni ta’minlaydi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, uyg‘unlik va amaliylikka urg‘u berilgan.
Lakonik fasadlar, zamonaviy materiallar va tartibli proporsiyalar estetik tashqi ko‘rinish yaratib, loyihaning shahar xarakterini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: komfort

  • Qavatlar soni: 12 gacha

  • Shift balandligi: taxminan 3,2 m

  • Rejalashtirish: shahardagi hayot uchun optimal yechimlar, kvartira maydonlari kundalik qulaylikka yo‘naltirilgan

🏢 Ichki qulayliklar

Orzu Saroyi majmuasida:

  • zamonaviy kirish guruhlari va umumiy funksional zonalar

  • keng yo‘laklar va holl

  • liftlar va er osti hamda er usti avtomobil turargohlari

Bu yechimlar kundalik yashashni maksimal darajada qulay va amaliy qiladi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Majmua hududi xotirjamlik va qulaylikka yo‘naltirilgan:

  • obodonlashtirilgan sayr yo‘laklari

  • bolalar va sport maydonchalari

  • dam olish uchun yashil hududlar

  • xavfsizlik va nazorat tizimlari

Bu muhit oilalar va barcha aholi uchun xotirjam va qulay atmosferani yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

  • Hudud infratuzilmasi rivojlangan

  • Jamoat uchun dam olish zonalari

  • Asosiy transport yo‘llariga qulay kirish

📍 Joylashuvi

Orzu Saroyi majmuasi Toshkent, Mirabad tumani, Savr ko‘chasida joylashgan — rivojlangan infratuzilma va qulay transport aloqasi mavjud hudud.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, xizmat obyektlari va jamoat transporti mavjud bo‘lib, kundalik hayotni qulay va funksional qiladi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
