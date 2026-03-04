Turar-joy majmuasi "Orzu Saroyi"

Orzu Saroyi — Toshkentdagi komfort-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, shahar hayoti uchun qulaylik, uyushgan arxitektura va estetikani qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha sifatli qurilish yechimlari, puxta rejalashtirilgan kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayotda qulaylikni ta’minlaydi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, uyg‘unlik va amaliylikka urg‘u berilgan.
Lakonik fasadlar, zamonaviy materiallar va tartibli proporsiyalar estetik tashqi ko‘rinish yaratib, loyihaning shahar xarakterini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: komfort
Qavatlar soni: 12 gacha
Shift balandligi: taxminan 3,2 m
Rejalashtirish: shahardagi hayot uchun optimal yechimlar, kvartira maydonlari kundalik qulaylikka yo‘naltirilgan
🏢 Ichki qulayliklar
Orzu Saroyi majmuasida:
zamonaviy kirish guruhlari va umumiy funksional zonalar
keng yo‘laklar va holl
liftlar va er osti hamda er usti avtomobil turargohlari
Bu yechimlar kundalik yashashni maksimal darajada qulay va amaliy qiladi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Majmua hududi xotirjamlik va qulaylikka yo‘naltirilgan:
obodonlashtirilgan sayr yo‘laklari
bolalar va sport maydonchalari
dam olish uchun yashil hududlar
xavfsizlik va nazorat tizimlari
Bu muhit oilalar va barcha aholi uchun xotirjam va qulay atmosferani yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Hudud infratuzilmasi rivojlangan
Jamoat uchun dam olish zonalari
Asosiy transport yo‘llariga qulay kirish
📍 Joylashuvi
Orzu Saroyi majmuasi Toshkent, Mirabad tumani, Savr ko‘chasida joylashgan — rivojlangan infratuzilma va qulay transport aloqasi mavjud hudud.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, xizmat obyektlari va jamoat transporti mavjud bo‘lib, kundalik hayotni qulay va funksional qiladi.