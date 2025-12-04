  1. Realting.uz
  Yangi binolar
  Мирабадский район
  Yangi binolarda kvartiralar

in Mirabad District, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Toshkent
243
Buxoro viloyati
16
Samarqand viloyati
20
Qashqadaryo viloyati
2
Premium Premium
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК "O`Z MAKON"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
arxitektura claper> Ko'p funktsiyali shisha infratuzilma Xususiy hovli quruq favvlani quruq favvora
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi "Greenpark Bozsu"
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
16 qavatli turar-joy majmuasi Yunusobod tumanida joylashgan. "Highttown City" turar-joy majmuasi yaqinida. Komfort toifasidagi turar-joy majmuasi 12 ta uydan iborat. Hozirda sotuvga qo'yilgan 3 ta uy bor, ular kelgusi yilda tayyor bo'ladi. Uy-joy majmuasini 2025-yilda yakunlash. 24 oyga …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,195
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 11
SUN turar-joy majmuasida bolalaringizning rivojlanishi uchun ideal sharoitlar yaratilgan. Bu yerda eng dadil g'oyalarni amalga oshirish va ijodiy salohiyatni kashf etish uchun maxsus ijodiy maydonlar mavjud. Sport va dam olishdan tortib, muloqot qilishgacha, oilangiz uchun tengsiz qulaylikla…
Quruvchi
Human2Human
Quruvchi
Human2Human
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Toshkentning yangi binosi - Newport Newport turar-joy majmuasi 19 qavatli turar-joy g'ishtli uylarning 15 binosidan iborat. Kompleks arxitekturasi zamonaviy uslubda yaratilgan bo'lib, u yangi texnologiya va qulaylik davrining timsoli sifatida loyiha tushunchasini to'liq ifodalaydi. Uy-joy, …
Quruvchi
Newport
Quruvchi
Newport
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$37,273
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Maydoni 32–126 m²
88 ko'chmas mulk ob'ektlari 88
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
32.4 – 40.7
54,572 – 83,188
Apartment 2 xonalar
53.4 – 69.3
85,858 – 149,313
Apartment 3 xonalar
70.1 – 98.7
124,061 – 185,795
Kvartira
64.9 – 126.0
172,050 – 327,095
Quruvchi
Golden House
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 8
Британский квартал «Greenwich» – это первый проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле. Новый микрорайон объединит в себе бизнес и комфорт класс, что позволит будущим жителям выбрать квартиру с предчистовой отделкой с возможностью реализовать собственные д…
Quruvchi
Golden House
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
NRG MEROS — гармония традиций и современности NRG MEROS — ультрасовременный жилой комплекс в Мирабадском районе, где каждая деталь продумана для вашего комфорта. Архитектура, благоустройство и инфраструктура создают пространство, где удобно жить, работать и отдыхать. Здесь рациональность …
Agentlik
Goodland Property
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Чимган Хиллс
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное па…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Янгиабад резиденс"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 10
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, баз…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Эко Дреам"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turar-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib olishni orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga sh…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Паркент Авеню"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж располож…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкос…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$75,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с краси…
Agentlik
OOO "DOMIO-EAST"
Agentlik
OOO "DOMIO-EAST"
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Greenpark Bozsu
Turar-joy majmuasi ЖК Greenpark Bozsu
Turar-joy majmuasi ЖК Greenpark Bozsu
Turar-joy majmuasi ЖК Greenpark Bozsu
Turar-joy majmuasi ЖК Greenpark Bozsu
Turar-joy majmuasi ЖК Greenpark Bozsu
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
16 qavatli turar-joy majmuasi Yunusobod tumanida joylashgan. “Highttown City” turar-joy majmuasi yaqinida. Komfort toifasidagi turar-joy majmuasi 12 ta uydan iborat. Hozirda sotuvga qo‘yilgan 3 ta uy bor, ular kelgusi yilda tayyor bo‘ladi. Uy-joy majmuasini 2025-yilda yakunlash. 24 oyga …
Quruvchi
Silver Flex
Quruvchi
Silver Flex
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Turar-joy majmuasi ZhK NRG MEROS
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Loyiha haqida NRG MEROS va MDASH; An'analar va innovatsiyalarni uyg'unlashtiradigan Mirobod tumanida joylashgan ultramoder turar-joy majmuasi. Kosmos eng kichik tafsilotlarga qaratilgan: zamonaviy arxitekturadan shinam dam olish maskanlariga. Yangi turar-joy majmuasi sizning qulayligi va m…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Black Tower
Turar-joy majmuasi Black Tower
Turar-joy majmuasi Black Tower
Turar-joy majmuasi Black Tower
Turar-joy majmuasi Black Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Toshkent shahridagi “Qora minora” turar-joy majmuasidagi yangi bino qurib bitkazildi. Hashamat, zamonaviylik va ajoyib qulaylik dunyosini kashf qilish haqida nima deysiz? Eng yaxshi kompaniya qurilayotgan “Qora minora” turar-joy majmuasidan butun oila uchun qulay sharoitga ega tayyor k…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Авиасозлар"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 12
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и п…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Яккасарай Палас"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Elite Development kompaniyasi oʻzgaruvchan qavatli beshta binodan iborat loyiha ustida ishlamoqda: balandligi 12 qavatgacha boʻlgan ikkita minora, B va D bloklari, B bloki 9 qavat, A bloki 7 qavat va G bloki 5 qavat. Kompleks premium segmentda joylashgan. Kirishlar soni: 1Bino jabhasi: shamo…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Savr Avenue
Turar-joy majmuasi Savr Avenue
Turar-joy majmuasi Savr Avenue
Turar-joy majmuasi Savr Avenue
Turar-joy majmuasi Savr Avenue
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Savr Avenue
Turar-joy majmuasi Savr Avenue
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$753
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Savr prospekti ko'p funksiyali majmua bo'lib, unda ko'chmas mulk, biznes markazi, mehmonxona, savdo maydonchasi va o'z aholisining farovon hayoti uchun zarur bo'lgan barcha narsalar majmua poytaxtning eng gavjum ko'chalaridan birida joylashgan . Savr prospekti o‘z vaqtida ehtiyotkor bo‘lganl…
Quruvchi
Vero Group
Quruvchi
Vero Group
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК «Sarikul»
Kvartira binosi ЖК «Sarikul»
Kvartira binosi ЖК «Sarikul»
Kvartira binosi ЖК «Sarikul»
Kvartira binosi ЖК «Sarikul»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «Sarikul»
Kvartira binosi ЖК «Sarikul»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Ishlab chiquvchi haqida Toshkent Glad uyini ishlab chiquvchi Nisbatan yosh ishlab chiquvchi zamonaviy turar-joy majmuasini rivojlantirish va qurish orqali allaqachon yangi binolar dunyosida o'zini namoyon qilishga muvaffaq bo'ldi. Kompaniya o'z ishida qurilish ishlarining to'g'riligini kuzat…
Quruvchi
Glad House
Quruvchi
Glad House
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Ofiyat"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 17
Ofiyat Residence — это жилой комплекс бизнес-класса, созданный для тех, кто ценит высокий уровень комфорта и качество жизни. Здесь удачно сочетаются роскошь и уют, атмосфера спокойствия и благополучия. Ofiyat Residence — идеальное место для тех, кто стремится к исключительному стилю жизни…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК
Turar-joy choragi ЖК "SAVR AVENUE"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Mirobod tumani va NBSP; Yurish masofasida va nbsp; To'rtiq park Maktab 175   Transport Universitet va NBSP; Metro ‘ ’; Tashkent ’; ’; Badr masjidi Ceiling Balandligi --3m Uy turi - avtomatiyit, gaz bloki   Avtomobillar to'xtab turish - Ko'riegr, er osti va nbsp; Tuzish - oq quti L…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Мингчинор"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современны…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥
Turar-joy majmuasi 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥
Turar-joy majmuasi 1-комнатная квартира в новостройке ЖК «OZ MAKON» | 6/16 этаж | Коробка | 35 м² | 42 500 $ 🔥
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,500
Qavatlar soni 16
LCD "OZ KCON" ning yangi binosida 1-xonali kvartira | 6/16 qavat | Katakcha | 35 m² | 42 500 $ ↑ ③ Umumiy ma'lumot: P> 6/16 (16 qavatli binoda). maydon: 35 m². statusingiz (bezaksiz - dizayn, qoidalaringiz!).
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,414
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 17
OfiyatOfiyatOfiyatOfiyatOfiyatOfiyatOfiyat
Quruvchi
Kayan
Quruvchi
Kayan
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,040
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Maydoni 37–94 m²
5 ko'chmas mulk ob'ektlari 5
Жилой комплекс SANAT расположен на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов — это ближе к текущему центру Ташкента и делает локацию особенно привлекательной для жизни и инвестиций. Район активно развивается: с ростом застройки инфраструктура будет расширяться и укреплять ценность объектов. …
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
37.2 – 57.4
47,980 – 76,640
Apartment 2 xonalar
79.2 – 93.7
93,440 – 108,819
Agentlik
TENCORP
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Nasl Dahasi"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$76,259
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время. Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и пр…
Quruvchi
Binar Group
Quruvchi
Binar Group
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Orzu Saroyi
Kvartira binosi ЖК Orzu Saroyi
Kvartira binosi ЖК Orzu Saroyi
Kvartira binosi ЖК Orzu Saroyi
Kvartira binosi ЖК Orzu Saroyi
Kvartira binosi ЖК Orzu Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Оригинальная архитектура и лучшие материалы при строительстве позволили создать изысканные 12-этажные здания в новостройке «Orzu Saroyi», удобно расположенном в Мирабадском районе. Новый жилой комплекс от Miran House предоставит вам уютные квартиры с балконом и развитой инфраструктурой. Он з…
Quruvchi
MIRAN HOUSE
Quruvchi
MIRAN HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Бобур Резиденс"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Корасу Плаза"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 9
QORASUV PLAZA - жилой комплекс премиум-класса с уникальным фасадом и индивидуальной архитектурой. Авторская архитектура ЖК QORASUV PLAZA отражена оригинальной кладкой из натуральных камней в сочетании с панорамным остеклением, который открывает прекрасный вид на город. Дом - это там, гд…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
