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Kayan

Toshkent shahri, Olmazor tumani BERUNIY KO`CHASI, 2-UY
;
Kayan
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Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Plattaformada
Plattaformada
3 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 07:47
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 18:00
Seshanba
09:00 - 18:00
Chorshanba
09:00 - 18:00
Payshanba
09:00 - 18:00
Juma
09:00 - 18:00
Shanba
Dam olish kuni
Yakshanba
Dam olish kuni
Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 1 yangi bino
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Turar-joy majmuasi Ofiyat
Toshkent, O‘zbekiston
dan
17,99M soʻm
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 17
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Quruvchi
Kayan
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Quruvchi
Kayan
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Улугбек Ахмедов
Улугбек Ахмедов
Boshqa quruvchilar
PRO Silver
UPM
O‘zbekiston, Karakalpakstan
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский
AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Yangi binolar 1
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Aloqa tillari
Русский