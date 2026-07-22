Turar-joy majmuasi MEROS

NRG-BI MEROS — Toshkent shahrining Mirobod tumanida joylashgan Comfort+ va Business toifalaridagi turar joy majmuasi.
Loyihaning asosiy o‘ziga xosligi — uy yonida joylashgan, kafe, restoranlar, qahvaxonalar, do‘konlar va turli xizmat ko‘rsatish shoxobchalarini birlashtirgan o‘ziga xos gastronomik ko‘chadir.
MEROS majmuasida qulay hayot uchun barcha sharoitlar yaratilgan:
O‘ziga xos gastronomik ko‘cha
Sayr xiyoboni va ayvonlarga ega yopiq, obodonlashtirilgan hovli
Bolalar maydonchalari va ochiq havoda mashq qilish uchun workout zonasi
Tandir va qozon bilan jihozlangan choyxona
Bolalar xonasi (Kids Room), qo‘shnilar markazi va sokin dam olish hududlari
Marmar pollar, kutish hududlari va shovqinsiz liftlarga ega dizaynerlik vestibyullari
Face ID orqali tanib olish, IP-domofonlar va kalitsiz kirish tizimi
Yerosti avtoturargohi va buyumlarni saqlash uchun maxsus Boxroom xonalari
Puxta o‘ylangan arxitektura va har bir detalda qulaylik:
Shift balandligi: Comfort+ toifasida — 2,85 metr, Business toifasida — 3 metr
Seysmik barqarorlikni ta’minlovchi monolit karkas
Tabiiy toshdan foydalanilgan ventilyatsiyalanuvchi fasadlar
Kattalashtirilgan derazalar, balkonlar va ergonomik xonadon rejalari
O‘zining servis kompaniyasi
Joylashuvi: Toshkent shahri, Mirobod tumani. Majmua Alfraganus savdo majmuasi, Furqat bog‘i, Ice Avenue, Limpopo akvaparki va ta’lim muassasalari yaqinida joylashgan.
NRG-BI MEROS — turar joy, gastronomiya, dam olish va kundalik xizmatlarni yagona makonda birlashtirgan zamonaviy turar joy majmuasi.