  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi MEROS

Turar-joy majmuasi MEROS

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
6
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 41141
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район
  • Manzil
    Mehrjon ko'chasi, 29 MChJ Diydor TAXI

Kompleks haqida

NRG-BI MEROS — Toshkent shahrining Mirobod tumanida joylashgan Comfort+ va Business toifalaridagi turar joy majmuasi.

Loyihaning asosiy o‘ziga xosligi — uy yonida joylashgan, kafe, restoranlar, qahvaxonalar, do‘konlar va turli xizmat ko‘rsatish shoxobchalarini birlashtirgan o‘ziga xos gastronomik ko‘chadir.

MEROS majmuasida qulay hayot uchun barcha sharoitlar yaratilgan:

  • O‘ziga xos gastronomik ko‘cha

  • Sayr xiyoboni va ayvonlarga ega yopiq, obodonlashtirilgan hovli

  • Bolalar maydonchalari va ochiq havoda mashq qilish uchun workout zonasi

  • Tandir va qozon bilan jihozlangan choyxona

  • Bolalar xonasi (Kids Room), qo‘shnilar markazi va sokin dam olish hududlari

  • Marmar pollar, kutish hududlari va shovqinsiz liftlarga ega dizaynerlik vestibyullari

  • Face ID orqali tanib olish, IP-domofonlar va kalitsiz kirish tizimi

  • Yerosti avtoturargohi va buyumlarni saqlash uchun maxsus Boxroom xonalari

Puxta o‘ylangan arxitektura va har bir detalda qulaylik:

  • Shift balandligi: Comfort+ toifasida — 2,85 metr, Business toifasida — 3 metr

  • Seysmik barqarorlikni ta’minlovchi monolit karkas

  • Tabiiy toshdan foydalanilgan ventilyatsiyalanuvchi fasadlar

  • Kattalashtirilgan derazalar, balkonlar va ergonomik xonadon rejalari

  • O‘zining servis kompaniyasi

Joylashuvi: Toshkent shahri, Mirobod tumani. Majmua Alfraganus savdo majmuasi, Furqat bog‘i, Ice Avenue, Limpopo akvaparki va ta’lim muassasalari yaqinida joylashgan.

NRG-BI MEROS — turar joy, gastronomiya, dam olish va kundalik xizmatlarni yagona makonda birlashtirgan zamonaviy turar joy majmuasi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Shunga o'xshash komplekslar
Kvartira binosi My House Company
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Bayterak
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$30 900
QQS
Turar-joy majmuasi "Alandalus"
Akbarak, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$833
Kvartira binosi ЖК  «London»
Fargʻona, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi MEROS
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "OLD CITY"
Andijon, Oʻzbekiston
dan
$475
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Жилой комплекс в центре города.   Это первый проект в городе Андижане   Название:  ЖК OLD CITY Цена: от 7 200 000 сум Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата Количество этажей: 10-16 этажный Квартиры от 56,5 - до  80,5 кв.м Закрытая территория Охраняемый двор Дет…
Quruvchi
OOO "MARIN BUSINES TRADE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OOO "MARIN BUSINES TRADE
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
dan
$700
Topshirish muddati 2025
“Fayz” - bu sizning ajoyib hayotingiz uchun mos bo'lgan konfor – sinfidagi turar-joy majmuasi. Majmua loyihasi 23 000 m² maydonni o'z ichiga oladi. Qurilgan ettita uy monolit turga ega. Bu hudud shovqinsiz va tinch joyni xohlaydiganlar uchun ideal. Bino gaz blokidan qurilgani tufayli qor va …
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк "BI Botanika Saroyi"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
botanika saroyi - tabiat va shahar ritmidagi hayot siz qushlarning qo'shiqlari ostida uyg'onganingizda, deraza oching va botanika bog'ining toza havosini tasavvur qiling. Bu shunday atmosfera, biografiya turar-joy majmuasi - tabiat va arxitektura o'zaro bog'liq bo'lgan bi guruhdagi biznes …
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
22.07.2026
9-Xalqaro "Ipak yo‘li" tovarlar ko‘rgazmasi Toshkentda bo‘lib o‘tadi
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Barcha nashrlarni ko'rsatish