  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Goodland Property

Goodland Property

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2023
Plattaformada
Plattaformada
1 yil 1 oy
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский
Ish vaqti
Hozir yopiq
Agentlik haqida

Artemiy Martynenko - ko'chmas mulk bozoridagi mutaxassisingiz. 

Men uch yildan ortiq vaqtdan beri asosiy, ikkilamchi va investitsiyaviy ko'chmas mulk sohasida ishlayapman va har bir bitim bitta natija bilan yakunlanadi - qoniqarli mijoz va aniq bajarilgan reja.

Men benuqson professionallik muxlisiman: raqamlar, statistika, ishonchli manbalar - bularning barchasi yoqimli so'zlar emas, balki mening ish vositalarim. Mening maqsadim oddiy va shuhratparast: O‘zbekistondagi rieltorlik xizmatlarini Yevropa bilan taqqoslanadigan darajaga yetkazish.

Men bilan ishlash orqali siz quyidagilarga erishasiz:

  • mamlakatdagi barcha yirik ishlab chiquvchilardan foydalanish imkoniyati;

  • ikkilamchi bozorda 30 dan ortiq tasdiqlangan mulklar;

    • p> sotish;

  • imkoniyatlaringiz va maqsadlaringizga moslashtirilgan puxta o'ylangan investitsiya modeli.

Mening vazifam asablaringizni, vaqtingizni va pulingizni tejashdir. Sizniki vazifani oddiygina tasvirlab bering.
Keyin men hamma narsani hal qilaman.

Ha, men shaxmat ustasiman. Bu shuni anglatadiki, oldinga bir necha qadamlarni hisoblash men uchun so'z emas, balki ish jarayonidir.

Agar siz sifat, tezlik va shaffoflikni qadrlasangiz, xush kelibsiz. Men hamma bilan ochiq, halol, professional hamkorlik qilishga tayyorman. 


 

Eva Gergel - Sizning dizayn bo'yicha mutaxassisingiz

Ko'chmas mulk bo'yicha mutaxassis • Huquqiy ta'minot va bitimlar xavfsizligi bo'yicha mutaxassis

Ko'chmas mulk sohasida ob'ektning chiroyli taqdimoti muvaffaqiyatning atigi 10 foizini tashkil qiladi. Qolgan 90% qonuniy soflik, aniq hisob-kitoblar va benuqson hujjatlardir.

Men har qanday murakkablikdagi tranzaktsiyalarga ixtisoslashganman, mijozlarga mutlaq moliyaviy va huquqiy xavfsizlikni ta'minlayman. Men bozorning huquqiy nozik tomonlarini, kontragentlarni ro'yxatdan o'tkazish va tekshirishning nuanslarini suvga o'rdak kabi ko'rib chiqaman. Kasbning barcha tuzoqlarini bilish menga shartnomalar qatorini o‘qib chiqish va mumkin bo‘lgan xavflar paydo bo‘lishidan oldin manfaatlaringizni himoya qilish imkonini beradi.

Asosiy vakolatlar:

  • Tranzaksiyalarning huquqiy muhandisligi: ob'ektlar tarixining chuqur auditi, ishlab chiquvchilarni tekshirish, yashirin og'irliklar, hibsga olishlar va huquqiy xavflarni aniqlash.

  • Mutaxassisning kalit topshirig'i: barcha byurokratik tartib-qoidalar, departamentlar va departamentlar bilan bog'liq tartib-qoidalar bo'yicha mukammal bilim. sotish/kapitalda ishtirok etish shartnomalari.

  • Boshqaruv risklari: har qanday bahsli vaziyatlarni bashorat qilish va zararsizlantirish. Men bozorning pastki tomonlarini va vijdonsiz tomonlarning barcha hiylalarini bilaman, shuning uchun men har doim oldinda o'ynayman.

  • Investitsiyalarni himoya qilish: Men sizga insoniy va huquqiy omillarni minimallashtirgan holda turar-joy va tijorat ko'chmas mulkiga foydali va xavfsiz sarmoya kiritishingizga yordam beraman.

Mening ishimga yondashuvim:

realest. Shartnomada narx bor va mening vazifam - bu narx har doim mening mijozim foydasiga bo'lishiga ishonch hosil qilish - siz orzu qilingan ob'ektni yoki ishonchli investitsiya vositasini tanlaysiz va men barcha hujjatlarni, muzokaralarni va tavakkalchiliklarni o'z zimmamga olaman.”

Eva Gergel - sizning shaxsiy huquqiy qalqoningiz va ko'chmas mulk olamida ishonchli qo'llanma.

Xizmatlar

  • barcha yirik ishlab chiqaruvchilardan yangi binolarda ko'chmas mulkni tanlash

  • Ikkilamchi bozordagi ob'ektlarni tanlash (30+ isbotlangan variantlar)

  • mol-mulkingizni to'liq tayyorlash va bozor tahlili bilan sotish

  • Byudjet va vaqt ramkasiga muvofiq individual investitsiya strategiyalari

  • joylar, narxlar va o'sish istiqbollari tahlillari

  • Final hujjatiga qadar almashtirish operatsiyasini qo'llab-quvvatlash
  • Mijoz manfaatlariga ko'ra ishlab chiqaruvchilar va egalar bilan ishlab chiquvchilar va egalar bilan muzokaralar

  • Xavflar va qonuniy tozalik uchun ob'ektlar va hujjatlarni tekshirish

  • Ko'chmas mulkning bozor qiymatini baholash

  • Investitsion xususiyatlarini ishga tushirish, etkazib berish va boshqarish bo'yicha maslahatlar

Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 12 yangi binolar
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
NRG Yangi Baxt - yam-yashil xiyobonlar bilan o'ralgan va sokin, ekologik toza hududda, istiqbolli Yangi Toshkent hududi yaqinida joylashgan shinam turar-joy massivi. Ushbu loyiha shahar hayotidagi qulaylikni tinchlik va tabiat bilan uyg'unlik muhiti bilan uyg'unlashtiradi.Konseptsiya va infr…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Botanika saroyi - Toshkentning yashil markazida, Botanika bog'i yonida joylashgan noyob turar-joy majmuasi. Arxitektura va dizayn yechimida mujassamlangan zamonaviy sharqona uslub turar-joy majmuasi kontseptsiyasining asosini tashkil etadi. Bu erda Botanika bog'ining tabiati bilan uyg'unligi…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 7
Asosiy roldagi hayotingiz - NRG YUNUSOBOD. Bu yerda har bir metr bitta g'oya bilan yaratilgan: insonga bugun, ertaga va uzoq yillar davomida yashashni xohlagan makonni berish. Bu arxitekturaning ulug‘vorligi shahar muhitining qisqaligi va qulayligi bilan uyg‘unlashgan loyihadir.NRG YUNUSOBAD…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Meros
Turar-joy majmuasi BI Meros
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
NRG MEROS - an'ana va zamonaviylik uyg'unligiNRG MEROS - Mirobod tumanidagi o'ta zamonaviy turar-joy majmuasi bo'lib, unda har bir detal sizning qulayligingiz uchun o'ylangan. Arxitektura, obodonlashtirish va infratuzilma yashash, ishlash va dam olish uchun qulay makon yaratadi. Bu yerda rat…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
NRG JOMIY - shoir Abdurahmon Jomiy nomidan ilhomlangan zamonaviy biznes-klassNRG kompaniyasining yangi turar-joy majmuasi Olmazor tumanida, Jomiy bozori yonida joylashgan - boy infratuzilma, qulay transport aloqalari va barqaror talabga ega joy. Loyiha shahar hayotidagi qulaylik qulaylik, xa…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
1 2 3
Uyda
Hammasini tomosha qiling 10 ob'ektlar
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
Срочно продаётся двухэтажный дом в Мирабадском районе — рядом с ТРЦ Alfraganus Идеальный …
Talab bo'yicha narx
Kottej 6 xonalar _just_in Yalangach, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Yalangach
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
Продаётся современный 2-этажный коттедж в стиле хай-тек — Лимонария Площадь дома: 200 м² …
Talab bo'yicha narx
Uy 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Toshkent
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 270 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся уютный участок 2,7 сотки с новым евро-ремонтом — район Рисового базара Если ище…
Talab bo'yicha narx
Kottej 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Toshkent
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Qavatlar soni 2
Продаётся евро-коттедж в Мирзо-Улугбекском районе — рядом с парком «Новый Узбекистан» Отл…
Talab bo'yicha narx
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Артемий Мартыненко
Артемий Мартыненко
172 obyekt
Yaqin atrofdagi agentliklar
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
My Home Real Estate Agency
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
Dilshod Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 146 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 78
Dilshod Real Estate — zamonaviy ko‘chmas mulk kompaniyasi bo‘lib, raqamli yondashuv, tezkor xizmat va mijozlar ishonchiga asoslangan faoliyat yuritadi. Biz kvartira, hovli va tijorat ko‘chmas mulklarini tanlashda yordam beramiz hamda har bir bitimni professional darajada kuzatib boramiz. …
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish