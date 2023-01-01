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Golden House

Яшнабадский район, ул. Истикбол 45-1
;
Golden House
Bizga yozing
Bizga yozing
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2009
Языки общения
Aloqa tillari
English, Русский
Веб-сайт
Veb-sayt
bit.ly/47wW5Sh
Quruvchi to‘g‘risida

Golden House уже более 14 лет на рынке Узбекистана.

За годы работы компания приобрела огромный опыт в девелопменте, что позволило занять одну из лидирующих позиций на рынке недвижимости.

На сегодняшний день компания осуществляет весь цикл девелопмента, реализовывая строительство во всех сегментах рынка - жилье класса комфорт, проекты классов бизнес и премиум, а также коммерческая недвижимость.

Развивая регион, Golden House стремится не только сохранить лидирующие позиции на рынке недвижимости Узбекистана, но и быть главным новатором.

Мы всегда смотрим вперед, совершенствуемся и развиваемся, увеличивая тем самым количество качественных предложений на рынке жилой и коммерческой недвижимости.

Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 8 yangi binolar
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 112–186 m²
25 ob'ektlar 25
Quruvchi: Golden House
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежесть и бесконечность. Расположение будущего комплекса настолько продумано, что начиная с четвертого этажа можно будет увидеть горы, возвышающиеся над городом. Высота зданий будет напоминать рельеф гор, вершины которых то возвышаются, то уменьшаются. Основной целью разработки проекта было создание жилых помещений высокого класса со всеми социально важными объектами внутри. В концепции жилого комплекса Infinity приняты за основу ценности, выражающиеся в идее жизни в согласии с природой. Фасады зданий покрываются листвой различной формы, которая создает благоприятный микроклимат и защищает от солнечных лучей, а на перепадах башен озелененные эксплуатируемые террасы. Территория комплекса закрыта от посторонних и свободна от машин. Благодаря комплексной системе контроля доступа с интегрированным видеонаблюдением по всему периметру, жители жилого комплекса будут чувствовать себя в полной безопасности. Владельцы автомобилей могут оставить личный транспорт как в подземном, так и наземном паркинге.  
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
dan
396,86M soʻm
Maydoni 30–81 m²
101 ob'ekt 101
Taslim bo'lish: 2025
Quruvchi: Golden House
Эко-квартал Assalom Bog’lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой и природой. Мы применяем современные технологии энергосбережения, звукоизоляции, очистки воды, системы автополива, собственные стандарты озеленения и благоустройства, разработанные с профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также мы применяем ряд экологических материалов для строительства, отделки мест общего пользования. В нашем эко-квартале будет много зелени и уютных мест отдыха. Особое внимание мы уделяем спортивным и игровым площадкам, где дети смогут проводить весь день с друзьями, а взрослые смогут заниматься различными видами спорта. Мы создаем уютные, тенистые дворы, в которых Вы полюбите проводить вечера с семьей, с удовольствием будете заниматься садоводством или просто отдыхать на свежем воздухе с любимой книгой в руках.
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
dan
665,24M soʻm
Maydoni 37–92 m²
174 ob'ekt 174
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: Golden House
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, проезжая часть - всё в вашем распоряжении. Бизнес-локация позволит вам быстрее добираться до учебы и работы, и за 10 минут прогуляться до парка для отдыха с семьей. А красивая архитектура и окна в пол с шикарным видом на город- как бонус для комфортного проживания. На территории ЖК O’z mahal предусмотрена собственная школа! Современное здание оснащено высокотехнологическими IT-классами, новым оборудованием и просторным спортивным залом. Таким образом, вы будете тратить свое время и силы не на дорогу и лишние средства, а на время, проведенное с детьми, не беспокоясь за их образование и безопасность. Впервые на территории новостройки построено свое гастро-пространство Food Market, включающее в себя современный базар, супермаркеты, магазины, рестораны и кафе. Наличие торговых точек рядом с домом - еще один аргумент в пользу приобретения квартиры в жилом комплексе O’z mahal.
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
dan
540,49M soʻm
Maydoni 32–65 m²
69 ob'ektlar 69
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: Golden House
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной стадии строительства. Проект отличается авторской архитектурой, благоустроенной территорией и занимает большую площадь – 2,12 га. Эко-квартал Assalom Havo – идеальный вариант для тех, кто ищет доступное жилье в зеленом районе вдали от шума, но при этом с развитой инфраструктурой и возможностью быстро добираться до центра города.
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Past Dargʻom tumani, O‘zbekiston
dan
450,72M soʻm
Maydoni 29–126 m²
164 ob'ekt 164
Taslim bo'lish: 2025
Quruvchi: Golden House
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система FACE-ID гарантируют покой все время пребывания в доме. С заботой и о транспорте резидентов был построен отдельный многоуровневый паркинг на 300 парковочных мест, с умной системой, не пропускающей чужие машины. В шаговой доступности от комплекса находится современный торговый квартал с множеством различных магазинов и бутиков. Школы, детские садики, больницы с аптеками, а также частные клиники находятся рядом с комплексом. Обилие музеев и парков поблизости станет отличной возможностью для прогулок по свежему воздуху со всей семьей. Для покупки доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с площадью от 28 до 75 квадратных метров. Имеется большое разнообразие планировочных решений, возможностью подобрать идеальную квартиру именно под себя. 
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Bizning agentlarimiz ichida O‘zbekiston
Golden House
Golden House
1 445 ob'ektlar
Boshqa quruvchilar
UPM
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

AZIMUT-MIG
Yangi binolar 1