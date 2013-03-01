  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. West End Consulting

West End Consulting

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2006
Plattaformada
Plattaformada
2 yillar 10 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida


Ko'chmas mulk agentligi «West End Consulting» o'z nomi va obro'sini qadrlaydigan va Toshkent va Toshkent viloyatlari ko'chmas mulk bozorida uzoq muddatli va barqaror faoliyatga e'tibor qaratadigan dinamik rivojlanayotgan kompaniya.

Agentlik mutaxassislari har doim mijozlar bilan va bitimdan keyin maslahatlashishni davom ettirishga tayyor. Buning sababi shundaki, biz har bir arizachi uchun «family rieltor» bo'lishga intilamiz.

Bizning ishimizning asosiy tamoyillari – halollik, halollik va odoblilik.

Agentlik faoliyati sertifikatlangan va litsenziyalangan: LLC «West End Consulting» Ko'chmas mulk tashkilotlari assotsiatsiyasining haqiqiy a'zosi, kompaniya xodimlari ko'chmas mulk rieltorlarining malaka sertifikatlariga ega.

Bugungi kunda biz mijozlarimizga turar-joy, tijorat va shahar atrofidagi ko'chmas mulk sohasida to'liq professional xizmatlarni taqdim etamiz:

- sotish, ijara, ikkilamchi uy-joy almashinuvi;

- yangi binolarda kvartiralarni sotish;

- sotish, tijorat ko'chmas mulkini ijaraga berish;

- shahar atrofidagi ko'chmas mulkni tanlash va sotish;

Hamkorlarimiz: "HUAWEI", "UNODC", "CNPC", "BRITANIYA TOSHKENT MAKTABI", "UNDP", "GM O'zbekiston", "ZTE", "GIZ", "BRANDBOX BRANDING", "LUKOIL", "INDORAMA", "" "INDORAMA", "ZTE", "GIZ", "BRANDBOX BRANDING", "LUKOIL", "INDORAMA", "INDORAMA", "INDORAMA", "INDORAMA", "INDORAMA", "HINDISTON ELCHIXONASI, "KOICA", "PETRONAS CARIGALI", "KOREYA RESPUBLIKASI ELCHIXONASI". SADOQAT, SAMIMIYLIK VA ISHONCHLILIK, 13 YILLIK BIZNES

Manzil: g.Toshkent 16A Shaxrisabz str., 5-ETAJ ? (((1))

Xizmatlar

Biz mijozlarimizga turar joy, tijorat va qishloq ko'chmas mulki sohasida to'liq professional xizmatlarni taqdim etamiz:

-        ikkilamchi uy-joylarni sotish, ijaraga berish, almashish;

-        yangi binolardagi kvartiralarni sotish;

-        tijorat ko'chmas mulkni sotish, ijaraga berish;

-        mamlakat ko‘chmas mulkini tanlash va sotish;

Bizning sheriklarimiz
1 agentlik
Tavsiya qilamiz
Yangi binolar (1)
Yangi binolar
Hammasini tomosha qiling 9 yangi binolar
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 9
Manzil: Yakkasaroy tumani, ko'ch. Shota Rustaveli, or-r: Ommaviy qabrlar. Xonalar soni: 2 Qavat: 10 tadan 8 tasi Maydoni: 64 m2 Tavsif: Ommaviy qabrlar hududidagi yangi binoda kvartira, atrofida ko'plab do'konlar, kafelar, restoranlar, Yangi ta'mirlangan, hech kim yashamagan, mebel va jihozl…
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 17
Manzil: Yakkasaroy tumani, Kichik beshagach, ko'ch. Nukus, diqqatga sazovor joy: 8-chi uy. Xonalar: 2 17, 13-qavat Maydoni: 57 m2 Tavsif: To'liq mebel va maishiy texnika bilan jihozlangan. Aqlli uy o'rnatildi. Narxi 107.100 AQSH dollari YAXSHI SAVDOLASH
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 12
Maydoni 90 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Manzil: Mirobod tumani, ko'ch. Mirobod Xonalar soni: 3 Qavat: 3/12 Maydoni:  80m2 Tavsif: Poytaxtning eng markazida to'liq jihozlangan, yopiq qo'riqlanadigan hovli, rivojlangan infratuzilma, yuqori sifatli mebel va maishiy texnika bilan jihozlangan kvartira ijaraga beriladi.  Narxi: 2100$
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 3 xonalar
90.0
2 300
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Turar-joy majmuasi АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Turar-joy majmuasi АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Turar-joy majmuasi АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Turar-joy majmuasi АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Turar-joy majmuasi АРЕНДА 3 комнатной | ЖК Империал Айбек
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 9
📍Manzil: Mirobod tumani, Shahrisabz ko'chasi, Manzil: Aybek metro bekati Xonalar soni: 3 (2 ta hammom) Qavat: 1/8 Maydoni: 140 m2 Tavsif: Markazda to'liq jihozlangan, yopiq qo'riqlanadigan hovli, rivojlangan infratuzilmali kvartira ijaraga beriladi. Narxi: 1500$
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Manzil: Yakkasaroy tumani, Kichik beshagach, ko'ch. Nukus, diqqatga sazovor joy: 8-uy.  Xonalar: 2 17, 13-qavat Maydoni: 53 m2 Tavsif: To'liq mebel va maishiy texnika bilan jihozlangan. Aqlli uy o'rnatildi.  Narxi 99 000 USD
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
1 2
Kvartiralar
Hammasini tomosha qiling 168 ob'ektlar
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 110 m²
Qavat 7/9
ПРОДАЁТСЯ 4-КОМ | ЖК BRITISH HOUSE| ОКТЕПА СОХИЛ БЎЙИ Адрес: Чиланзарский район, ул. Лутф…
$169 000
QQS
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 73 m²
ПРОДАЕТСЯ| 3 КОМНАТНАЯ| ЖК " DREAM HOUSE" Адрес: Яккасарайский район,ул. Абдулла Каххар, …
$153 000
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Qavat 3/10
ПРОДАЕТСЯ| 3 КОМНАТНАЯ| ЖК " ЯККАСАРАЙ СИТИ МОЛЛ" 🌟Адрес: Яккасарайский район, просп. Сер…
$178 000
Kvartira 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Toshkent
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 90 m²
Qavat 8/9
🌟 СДАЁТСЯ| 3 КОМНАТНАЯ|ЖК "Мирабад Авеню" 📍Адрес: Мирабадский район,ул. Мирабад, ориенти…
$2 300
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Jasur WEC
Jasur WEC
334 obyekt
Nodira WEC
Nodira WEC
187 obyektlar
Санам WEC
Санам WEC
1 obyekt
Муаттар WEC
Муаттар WEC
62 obyekt
Yaqin atrofdagi agentliklar
Premium Premium
PRO Silver
Baht
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2020
Yangi binolar 14 Turar-joy mulklari 1090 Tijorat mulki 123 Uzoq muddatli ijara 185 Qisqa muddatli ijara 2
Ko‘chmas mulk agentligi Baht Residence — Baht Residence Toshkentdagi eng yirik rieltorlik agentliklaridan biri bo‘lib, premium toifadagi ko‘chmas mulkka ixtisoslashgan. Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkent shahrida turar-joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, so…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Premium Premium
PRO Silver
OOO "TORA TOWER"
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2019
Turar-joy mulklari 649 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 43 Qisqa muddatli ijara 1 Yer uchastkalari 5
TORA TOWER — ko‘chmas mulk sohasida professional xizmat ko‘rsatuvchi zamonaviy agentlik. Kompaniya mijozlarga uy-joy sotib olish, sotish va ijaraga berish jarayonlarida ishonchli hamkor bo‘lib xizmat qiladi. Yuqori servis darajasi, halollik va har bir mijozga individual yondashuv agentliknin…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish