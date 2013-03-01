Ko'chmas mulk agentligi «West End Consulting» o'z nomi va obro'sini qadrlaydigan va Toshkent va Toshkent viloyatlari ko'chmas mulk bozorida uzoq muddatli va barqaror faoliyatga e'tibor qaratadigan dinamik rivojlanayotgan kompaniya.
Agentlik mutaxassislari har doim mijozlar bilan va bitimdan keyin maslahatlashishni davom ettirishga tayyor. Buning sababi shundaki, biz har bir arizachi uchun «family rieltor» bo'lishga intilamiz.
Bizning ishimizning asosiy tamoyillari – halollik, halollik va odoblilik.
Agentlik faoliyati sertifikatlangan va litsenziyalangan: LLC «West End Consulting» Ko'chmas mulk tashkilotlari assotsiatsiyasining haqiqiy a'zosi, kompaniya xodimlari ko'chmas mulk rieltorlarining malaka sertifikatlariga ega.
Bugungi kunda biz mijozlarimizga turar-joy, tijorat va shahar atrofidagi ko'chmas mulk sohasida to'liq professional xizmatlarni taqdim etamiz:
- sotish, ijara, ikkilamchi uy-joy almashinuvi;
- yangi binolarda kvartiralarni sotish;
- sotish, tijorat ko'chmas mulkini ijaraga berish;
- shahar atrofidagi ko'chmas mulkni tanlash va sotish;
Hamkorlarimiz: "HUAWEI", "UNODC", "CNPC", "BRITANIYA TOSHKENT MAKTABI", "UNDP", "GM O'zbekiston", "ZTE", "GIZ", "BRANDBOX BRANDING", "LUKOIL", "INDORAMA", "" "INDORAMA", "ZTE", "GIZ", "BRANDBOX BRANDING", "LUKOIL", "INDORAMA", "INDORAMA", "INDORAMA", "INDORAMA", "INDORAMA", "HINDISTON ELCHIXONASI, "KOICA", "PETRONAS CARIGALI", "KOREYA RESPUBLIKASI ELCHIXONASI". SADOQAT, SAMIMIYLIK VA ISHONCHLILIK, 13 YILLIK BIZNES
Manzil: g.Toshkent 16A Shaxrisabz str., 5-ETAJ ? (((1))
Biz mijozlarimizga turar joy, tijorat va qishloq ko'chmas mulki sohasida to'liq professional xizmatlarni taqdim etamiz:
- ikkilamchi uy-joylarni sotish, ijaraga berish, almashish;
- yangi binolardagi kvartiralarni sotish;
- tijorat ko'chmas mulkni sotish, ijaraga berish;
- mamlakat ko‘chmas mulkini tanlash va sotish;