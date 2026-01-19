TENCORP — bu turar joy va tijorat ko‘chmas mulki bozorida ishonchli hamkor. Biz mijozlarga ko‘chmas mulk tanlashdan tortib, bitimni yakunlashgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda to‘liq xizmat ko‘rsatamiz. Asosiy yo‘nalishlarimiz — ko‘chmas mulkni sotib olish, sotish, ijaraga berish va investitsion konsalting. Biz ikkilamchi bozor hamda biznes, premium va de-luks toifadagi yangi qurilishlarda faoliyat yuritamiz.
Bizning vazifamiz — mijozlarga faqatgina uy topib berish emas, balki ularga puxta o‘ylangan investitsiya yechimlari orqali uzoq muddatli maqsadlariga erishishda yordam berishdir. Ishimiz — shaffoflik, ekspertlik va individual yondashuvga asoslanadi.
— — —
Kompaniya 2016-yilda "Klyuchi Tashkenta" brendi ostida tashkil etilgan. Avvaliga uch kishilik kichik jamoa va ixcham ofis bilan boshlangan ishimiz bugun o‘z sohasida mustahkam obro‘ga ega bo‘lgan, Toshkent bo‘ylab faoliyat yurituvchi agentlikka aylandi. Yuzlab muvaffaqiyatli bitimlar — buning isbotidir.
2024-yilda kompaniya TENCORP nomi ostida qayta brendlash jarayonidan o‘tdi, xizmatlar ko‘lami kengaydi va yangi qurilishlar segmentida (biznes va premium sinf) faoliyatimiz kuchaydi.
Bugungi kunda TENCORP — bu ko‘chmas mulkni shunchaki kvadrat metr sifatida emas, balki mijozlar hayot sifatini oshirish va maqsadlariga erishish vositasi sifatida ko‘radigan mutaxassislar jamoasidir.
🏘 Ko‘chmas mulk sotib olishda tanlash va qo‘llab-quvvatlash
📈 Ko‘chmas mulk savdosi
Ijaraga berish xizmatlari
🧠 Investitsion konsalting