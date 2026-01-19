  1. Realting.uz
TENCORP

Oʻzbekiston, Toshkent
Ko'chmas mulk agentligi
2016
10 oylar
English, Русский, Oʻzbekcha
tencorp.uz/
Ish vaqti
Hozir yopiq
Agentlik haqida

TENCORP — bu turar joy va tijorat ko‘chmas mulki bozorida ishonchli hamkor. Biz mijozlarga ko‘chmas mulk tanlashdan tortib, bitimni yakunlashgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda to‘liq xizmat ko‘rsatamiz. Asosiy yo‘nalishlarimiz — ko‘chmas mulkni sotib olish, sotish, ijaraga berish va investitsion konsalting. Biz ikkilamchi bozor hamda biznes, premium va de-luks toifadagi yangi qurilishlarda faoliyat yuritamiz.

Bizning vazifamiz — mijozlarga faqatgina uy topib berish emas, balki ularga puxta o‘ylangan investitsiya yechimlari orqali uzoq muddatli maqsadlariga erishishda yordam berishdir. Ishimiz — shaffoflik, ekspertlik va individual yondashuvga asoslanadi.

— — —

 

Kompaniya 2016-yilda "Klyuchi Tashkenta" brendi ostida tashkil etilgan. Avvaliga uch kishilik kichik jamoa va ixcham ofis bilan boshlangan ishimiz bugun o‘z sohasida mustahkam obro‘ga ega bo‘lgan, Toshkent bo‘ylab faoliyat yurituvchi agentlikka aylandi. Yuzlab muvaffaqiyatli bitimlar — buning isbotidir.

2024-yilda kompaniya TENCORP nomi ostida qayta brendlash jarayonidan o‘tdi, xizmatlar ko‘lami kengaydi va yangi qurilishlar segmentida (biznes va premium sinf) faoliyatimiz kuchaydi.

Bugungi kunda TENCORP — bu ko‘chmas mulkni shunchaki kvadrat metr sifatida emas, balki mijozlar hayot sifatini oshirish va maqsadlariga erishish vositasi sifatida ko‘radigan mutaxassislar jamoasidir.

Xizmatlar

🏘 Ko‘chmas mulk sotib olishda tanlash va qo‘llab-quvvatlash

  • Ikkilamchi bozor va yangi qurilishlardan obyekt tanlash
  • Bozor tahlili va huquqiy tekshiruv
  • Muzokaralar va bitimni to‘liq kuzatib borish
  • Turar joy va tijorat mulki
     

📈 Ko‘chmas mulk savdosi

  • Obyektni savdoga tayyorlash
  • Professional reklama va ilgari surish
  • Bozor bahosini aniqlash
  • Xaridor topish va bitimni boshidan oxirigacha yuritish

 

Ijaraga berish xizmatlari

  • Turar joy va tijorat mulki bo‘yicha dolzarb ijara takliflari
  • Ijarachilar va mulkdorlar uchun xizmat
  • Shartnomalar tayyorlash va shartlarni tekshirish

 

🧠 Investitsion konsalting

  • Yuqori daromad keltiradigan obyektlarni tanlash
  • Shaxsiy investitsiya strategiyalarini ishlab chiqish
  • Rentabellik va xavflarni tahlil qilish
Yangi binolar
Turar-joy majmuasi Saadiyat
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,172
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 15
Saadiyat — новый жилой комплекс в Ташкенте, вдохновлённый восточной эстетикой и европейскими стандартами комфорта. Архитектурный проект международного бюро IND предлагает уникальное сочетание современного дизайна, панорамного остекления и натуральных материалов. Закрытая придомовая террит…
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Turar-joy majmuasi SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,620
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Жилой комплекс SADO расположен в Яшнабадском районе Ташкента — это «золотая середина» между нынешним центром города и будущим административным центром «Новый Ташкент». Такой выбор локации делает проект особенно привлекательным для инвестиций: район активно развивается и уже сегодня обладает …
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,040
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Maydoni 37–94 m²
5 ko'chmas mulk ob'ektlari 5
Жилой комплекс SANAT расположен на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов — это ближе к текущему центру Ташкента и делает локацию особенно привлекательной для жизни и инвестиций. Район активно развивается: с ростом застройки инфраструктура будет расширяться и укреплять ценность объектов. …
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
37.2 – 57.4
47,980 – 76,640
Apartment 2 xonalar
79.2 – 93.7
93,440 – 108,819
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$63,210
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Regnum Plaza — жилой комплекс бизнес-класса с элементами премиального уровня, расположенный в перспективной и активно развивающейся части Ташкента, всего в 13 минутах езды от центра города. Локация уже сегодня относится к числу престижных, а по завершении проекта станет одной из новых точек …
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Hammasini ko'rsatish Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$89,520
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 30
Maydoni 30–71 m²
6 ko'chmas mulk ob'ektlari 6
C1 — знаковый проект от девелопера Murad Buildings, одного из самых уважаемых застройщиков Узбекистана. Комплекс расположен на Ц-1 — в символическом центре столицы, и представляет собой высотное здание клубного формата, сочетающее в себе утончённую архитектуру в стиле Нью-Йорка, статусную ло…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
30.0 – 71.3
111,000 – 250,140
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish