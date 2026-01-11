  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi "Sun"

Turar-joy majmuasi "Sun"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$59,152
dan
$1,711/m²
;
3
ID: 33969
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    14

Kompleks haqida

Sun — Toshkentda joylashgan biznes sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, shahar hayotida qulaylik, tinchlik va uyg‘un muhitni qadrlovchilar uchun mo‘ljallangan. Loyiha zamonaviy me’moriy yechimlar, qulay rejalashtirilgan kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayot uchun maroqli va qulay muhit yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua zamonaviy uslubda qurilgan, soddalik va amaliyotga e’tibor qaratilgan. Yorug‘ fasadlar, silliq chiziqlar va sifatli materiallar Sunni estetik va zamonaviy ko‘rinishga ega qiladi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: biznes

  • Zamonaviy turar joy formati

  • Funksional va qulay rejalashtirish

  • Makonlarni samarali ishlatish

  • Oila uchun qulay yashash sharoitlari

🏢 Kirish zonalari va qulayliklar

  • Zamonaviy kirish zonalari va estetik ta’mirlash

  • Qulay tartib va navigatsiya

  • Bolalar, kattalar va keksa aholiga qulay barriersiz muhit

🌿 Hududni obodonlashtirish

  • Yopiq va xavfsiz hudud

  • Boshqariladigan ichki hovli

  • Bolalar maydonchalari

  • Sayr yo‘laklari va dam olish joylari

  • Video nazorat tizimi

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

  • Avtoturargohlar

  • Zamonaviy muhandislik tizimlari

  • Jamoat dam olish zonalari

  • Kundalik qulayliklar uchun maydonlar

📍 Joylashuv

Sun Toshkentning qulay hududida joylashgan bo‘lib, rivojlangan infratuzilma va transport imkoniyatlariga ega. Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bolalar bog‘chalari va boshqa xizmatlar mavjud bo‘lib, kundalik hayotni qulay qiladi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Arizangizni qoldiring
