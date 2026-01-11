Turar-joy majmuasi "Sun"

Sun — Toshkentda joylashgan biznes sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, shahar hayotida qulaylik, tinchlik va uyg‘un muhitni qadrlovchilar uchun mo‘ljallangan. Loyiha zamonaviy me’moriy yechimlar, qulay rejalashtirilgan kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayot uchun maroqli va qulay muhit yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua zamonaviy uslubda qurilgan, soddalik va amaliyotga e’tibor qaratilgan. Yorug‘ fasadlar, silliq chiziqlar va sifatli materiallar Sunni estetik va zamonaviy ko‘rinishga ega qiladi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: biznes
Zamonaviy turar joy formati
Funksional va qulay rejalashtirish
Makonlarni samarali ishlatish
Oila uchun qulay yashash sharoitlari
🏢 Kirish zonalari va qulayliklar
Zamonaviy kirish zonalari va estetik ta’mirlash
Qulay tartib va navigatsiya
Bolalar, kattalar va keksa aholiga qulay barriersiz muhit
🌿 Hududni obodonlashtirish
Yopiq va xavfsiz hudud
Boshqariladigan ichki hovli
Bolalar maydonchalari
Sayr yo‘laklari va dam olish joylari
Video nazorat tizimi
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Avtoturargohlar
Zamonaviy muhandislik tizimlari
Jamoat dam olish zonalari
Kundalik qulayliklar uchun maydonlar
📍 Joylashuv
Sun Toshkentning qulay hududida joylashgan bo‘lib, rivojlangan infratuzilma va transport imkoniyatlariga ega. Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bolalar bog‘chalari va boshqa xizmatlar mavjud bo‘lib, kundalik hayotni qulay qiladi.