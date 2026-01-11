Turar-joy majmuasi "MEROS"

MEROS — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayotidagi qulaylik, estetika va funksionallikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan yechimlar va shinam muhitni birlashtirib, yashash, ishlash va dam olish uchun uyg‘un makon yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, ixchamlik va uslubga urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Fasadlarning toza chiziqlari, uyg‘un rang yechimlari va sifatli materiallar loyihaning nufuzini ta’kidlab, vizual jihatdan yengil shahar obrazini yaratadi.
Majmua konsepsiyasi estetika va amaliylik uyg‘unlashgan qulay muhitni shakllantirishga qaratilgan.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Biznes
Zamonaviy ko‘p qavatli qurilish formati
Puxta o‘ylangan va funksional rejalashtirish
Makondan oqilona foydalanish
Qurilish va muhandislik yechimlarining yuqori standartlari
🏢 Dizaynerlik kirish zonalari
Loyihada sifatli pardoz va zamonaviy interyer dizayniga ega kirish hollari nazarda tutilgan.
To‘siqlarsiz muhit va qulay navigatsiya bolali oilalar, yosh mutaxassislar hamda katta yoshdagi aholi uchun maksimal qulaylik yaratadi.
🌿 Obodonlashtirish va qulaylik
Ichki hudud konsepsiyasi shinamlik va xavfsizlikka yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
obodonlashtirilgan hovli
bolalar maydonchalari
sayr zonalari
dam olish joylari
videokuzatuv tizimi
Bunday yondashuv majmua ichida shaxsiy va osoyishta muhitni yaratib, shahar hayotidan zavqlanish imkonini beradi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
parking yechimlari
zamonaviy muhandislik tizimlari
qulay jamoat hududlari
saqlash va servis xonalari
📍 Lokatsiya
MEROS turar-joy majmuasi Toshkentning istiqbolli hududida, rivojlangan shahar infratuzilmasiga ega joyda joylashgan.
Qulay transport aloqalari, kundalik xizmat ko‘rsatish obyektlari, savdo va ta’lim muassasalariga yaqinligi uni zamonaviy hayot uchun qulay tanlovga aylantiradi.