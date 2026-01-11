Turar-joy majmuasi "MEROS"

  1. Realting.uz
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$62,979
dan
$2,116/m²
;
4
ID: 33916
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    11

Kompleks haqida

MEROS — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayotidagi qulaylik, estetika va funksionallikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan yechimlar va shinam muhitni birlashtirib, yashash, ishlash va dam olish uchun uyg‘un makon yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, ixchamlik va uslubga urg‘u berilgan holda bajarilgan.

Fasadlarning toza chiziqlari, uyg‘un rang yechimlari va sifatli materiallar loyihaning nufuzini ta’kidlab, vizual jihatdan yengil shahar obrazini yaratadi.

Majmua konsepsiyasi estetika va amaliylik uyg‘unlashgan qulay muhitni shakllantirishga qaratilgan.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Biznes

  • Zamonaviy ko‘p qavatli qurilish formati

  • Puxta o‘ylangan va funksional rejalashtirish

  • Makondan oqilona foydalanish

  • Qurilish va muhandislik yechimlarining yuqori standartlari

🏢 Dizaynerlik kirish zonalari

Loyihada sifatli pardoz va zamonaviy interyer dizayniga ega kirish hollari nazarda tutilgan.

To‘siqlarsiz muhit va qulay navigatsiya bolali oilalar, yosh mutaxassislar hamda katta yoshdagi aholi uchun maksimal qulaylik yaratadi.

🌿 Obodonlashtirish va qulaylik

Ichki hudud konsepsiyasi shinamlik va xavfsizlikka yo‘naltirilgan:

  • yopiq hudud

  • obodonlashtirilgan hovli

  • bolalar maydonchalari

  • sayr zonalari

  • dam olish joylari

  • videokuzatuv tizimi

Bunday yondashuv majmua ichida shaxsiy va osoyishta muhitni yaratib, shahar hayotidan zavqlanish imkonini beradi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • parking yechimlari

  • zamonaviy muhandislik tizimlari

  • qulay jamoat hududlari

  • saqlash va servis xonalari

📍 Lokatsiya

MEROS turar-joy majmuasi Toshkentning istiqbolli hududida, rivojlangan shahar infratuzilmasiga ega joyda joylashgan.

Qulay transport aloqalari, kundalik xizmat ko‘rsatish obyektlari, savdo va ta’lim muassasalariga yaqinligi uni zamonaviy hayot uchun qulay tanlovga aylantiradi.

Joylashuvi xaritada

ta'lim
sog'liqni saqlash

