Turar-joy majmuasi "Skyline Towers"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$255,000
;
14
ID: 32998
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit-g’isht
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    14

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Дом сдан

Kompleks haqida

Продаётся 3-комнатная квартира на 7-м этаже 14-этажного дома в жилом комплексе премиум-класса "Skyline Towers". 
Ориентир - Госпитальный рынок.
Застройщик - компания "Newmon Group".

Общая площадь - 105 м².
Отличный свежий ремонт.
С мебелью и бытовой техникой.

Жилой комплекс включает в себя:
- Ресепшн;
- Тихий двор без машин;
- Ухоженную территорию с уникальным видом;
- Клубный этаж;
- Фитнес-зал; 
- Детский игровой зал и детскую площадку на улице; 
- Деловую зону с конференц залом;
- Инфинити бассейн на крыше и открытые террасы;
- Спа-зону;
- Круглосуточную охрану 24/7.

Удобное месторасположение в центре города, рядом - кафе, магазины, салоны, аптеки, школа, детский сад, поликлиника, супермаркет "Makro", хорошая транспортная развязка, Госпитальный (Мирабадский) рынок...

Подробности по телефону... Звоните..!

Kompleksdagi kvartiralar
Kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², USD
Kvartira narxi, USD
Kvartiralar 3 xonalar
Maydoni, m² 105.0
Narxi m², USD 2,429
Kvartira narxi, USD 255,000
Kvartiralar 4 xonalar
Maydoni, m² 150.0
Narxi m², USD 2,333
Kvartira narxi, USD 350,000

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi "Skyline Towers"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$255,000
