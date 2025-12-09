Turar-joy majmuasi "Skyline Towers"

Продаётся 3-комнатная квартира на 7-м этаже 14-этажного дома в жилом комплексе премиум-класса "Skyline Towers".

Ориентир - Госпитальный рынок.

Застройщик - компания "Newmon Group".

Общая площадь - 105 м².

Отличный свежий ремонт.

С мебелью и бытовой техникой.

Жилой комплекс включает в себя:

- Ресепшн;

- Тихий двор без машин;

- Ухоженную территорию с уникальным видом;

- Клубный этаж;

- Фитнес-зал;

- Детский игровой зал и детскую площадку на улице;

- Деловую зону с конференц залом;

- Инфинити бассейн на крыше и открытые террасы;

- Спа-зону;

- Круглосуточную охрану 24/7.

Удобное месторасположение в центре города, рядом - кафе, магазины, салоны, аптеки, школа, детский сад, поликлиника, супермаркет "Makro", хорошая транспортная развязка, Госпитальный (Мирабадский) рынок...

Подробности по телефону... Звоните..!