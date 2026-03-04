  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Новостройка ЖК "Mirador"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,240
QQS
dan
$1,600/m²
;
9
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 33994
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район
  • Manzil
    Farg'ona Yo'li, 56
  • Metro
    Toshkent (~ 900 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    2028
  • Qavatlar soni
    12

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

🏙 Mirador turar-joy majmuasi — Toshkent markazida biznes-klass kvartiralar

Mirador turar-joy majmuasi — bu zamonaviy Toshkent markazidagi yangi qurilish (novostroyka) bo‘lib, unda qulay yashash, rivojlangan infratuzilma va yuqori investitsion salohiyat uyg‘unlashgan. Loyiha biznes-klass turar-joy va biznes kvartal sifatida ishlab chiqilgan bo‘lib, zamonaviy arxitektura va xususiy yashash muhiti bilan ajralib turadi.

🏡 Mirador’da kvartiralar

Majmuada quyidagi turdagi kvartiralar mavjud:

  • 1, 2, 3 va 4 xonali kvartiralar
  • zamonaviy evro rejalashtirish
  • terasali kvartiralar
  • turli maydon va formatlar

Puxta o‘ylangan rejalashtirish, panoramali oynalar va sifatli qurilish Mirador’ni Toshkentda yangi qurilishdan kvartira sotib olish yoki ko‘chmas mulkka investitsiya qilish uchun jozibador qiladi.

🏢 Tijorat joylari va investitsiya

Mirador nafaqat turar-joy, balki:

  • tijorat ko‘chmas mulk
  • biznes uchun joylar
  • ijaradan daromad olish imkoniyati

Majmua to‘liq shakllangan kvartal sifatida rivojlanayotgani sababli, bu yerda tijorat joylariga talab yuqori, bu esa investorlar uchun katta imkoniyat yaratadi.

🌿 Infratuzilma va qulaylik

  • yopiq hudud, mashinasiz hovli
  • 24/7 qo‘riqlash va videokuzatuv
  • yer osti parking
  • bolalar maydonchalari
  • sport va workout zonalari
  • BBQ hududi

Majmua ichida shahar shovqinidan himoyalangan, tinch va qulay muhit yaratilgan.

📍 Lokatsiya

Mirador qulay joylashuvga ega:

  • Farg‘ona yo‘li va kichik halqa yo‘liga chiqish
  • “Toshkent” metro bekati yaqin
  • Alfraganus savdo markazi yonida
  • maktablar, bog‘chalar va universitetlar yaqin

Bu esa majmuani yashash va ijaraga berish uchun juda qulay qiladi.

📈 Nima uchun foydali

  • markaziy joylashuv → yuqori likvidlik
  • rivojlangan infratuzilma → yashash uchun qulay
  • biznes-klass → narx o‘sishi
  • kvartal formati → ijaraga talab yuqori

👉 Mirador quyidagilar uchun mos:
Toshkentda kvartira sotib olish / yangi qurilish / investitsiya / tijorat ko‘chmas mulk / biznes-klass uy-joy

🎯 Xulosa

Mirador — bu Toshkentdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, unda qulay yashash, sifatli qurilish va investitsion imkoniyatlar birlashgan. Yashash uchun ham, daromad olish uchun ham to‘g‘ri tanlov.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$35,535
Turar-joy majmuasi "Gulobod"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$85,000
Turar-joy majmuasi Жк " ZAMON "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi "Dreamland Do'stlik"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,098
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,108
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi Новостройка ЖК "Mirador"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,240
QQS
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Oltin Tepa"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$50,101
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 9
Oltin Tepa — Toshkentdagi premium-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, shahar markazida yuqori darajadagi qulaylik, obro‘ va farovonlikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha puxta arxitektura, keng kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayot sifatini ta…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Sokin Diyor продажа квартир Бизнес-класса Яшнабад 1-4 комн. квартиры
Turar-joy majmuasi Sokin Diyor продажа квартир Бизнес-класса Яшнабад 1-4 комн. квартиры
Turar-joy majmuasi Sokin Diyor продажа квартир Бизнес-класса Яшнабад 1-4 комн. квартиры
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$33,573
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
🏗 Sokin Diyor | Shohsaroy Uylari Масштабный проект бизнес-класса на 2.5 гектарах в Яшнабадском районе. 18 современных зданий, где комфорт сочетается с приватностью: 200 метров от Ферганской дороги — тишина гарантирована! 📍 Локация: г. Ташкент, Яшнабадский р-н. Станция метро Куйлюк и ТРЦ…
Agentlik
КупиДом
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК " Чашма "
Urgench, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК " Чашма "     My House с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Чашма »! Уютная квартира в 6-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные. Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете офор…
Quruvchi
MyHouse
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MyHouse
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish