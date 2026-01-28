  1. Realting.uz
Eugene Real Estate

Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
Ko'chmas mulk agentligi
2 oylar
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

.🇷🇺 

Eugene Real Estate — профессиональное агентство недвижимости с 17-летним опытом работы. Компания занимается продажей и арендой жилой и коммерческой недвижимости любого типа.
Мы помогаем клиентам найти идеальные варианты, сопровождаем сделки «под ключ» и обеспечиваем высокий уровень сервиса, прозрачность и надежность.

🇺🇿 

Eugene Real Estate — 17 yillik tajribaga ega professional ko‘chmas mulk agentligi. Kompaniya turar-joy va tijorat ko‘chmas mulkini sotish va ijaraga berish bilan shug‘ullanadi.
Biz mijozlarga eng yaxshi tanlovni topishda yordam beramiz, butun jarayonni «kalitgacha» kuzatib boramiz va yuqori servis, oshkoralik hamda ishonchlilikni ta’minlaymiz.

🇬🇧 

Eugene Real Estate is a professional real estate agency with 17 years of experience in the market. The company specializes in the sale and rental of all types of residential and commercial properties.
We help clients find the best options, provide full transaction support, and deliver high-quality service, transparency, and reliability.

Xizmatlar

🔎 Mijoz talabi bo‘yicha ko‘chmas mulk tanlash
📈 Bozor tahlili va narxlar bo‘yicha maslahatlar
🏢 Turar joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish va sotish
🏗 Yangi qurilishlarni tanlash va bitimlarni olib borish
🤝 Sotuvchi va xaridorlar bilan muzokaralar
📄 Bitimlarni yuridik va notarial jihatdan qo‘llab-quvvatlash

Turar-joy majmuasi "Infinity"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$275,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 16
Maydoni 105 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Срочно! Продаётся 3-комнатная квартира на 11-м этаже 16-этажного дома в жилом комплексе премиум класса "Infinity" на ул. Истикбол. Застройщик - компания "Golden house".  Общая площадь - 105 м². Отличный свежий ремонт.   Жилой комплекс удобно расположен в центре города, рядо…
Apartment 3 xonalar
105.0
275,000
Eugene Real Estate
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Gulobod"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$85,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Maydoni 56 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 3-м этаже 9-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Gulobod". Адрес: Шайхантахурский район, массив "Гульобод". Ориентир - спорткомплекс "Jar", рынок Чорсу. Застройщик - компания "Dream House".  Общая площадь - 56 м². Отличный свежий ремонт. С…
Apartment 2 xonalar
56.0
85,000
Eugene Real Estate
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Чинабад"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$84,000
Qavatlar soni 11
Maydoni 104 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Срочно!!! Продаётся 4-комнатная квартира на 9-м этаже 11-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Чинабад". Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад. Ориентир - банкетный зал "Venezia". Застройщик - компания "Euro House".  Общая площадь - 104 м². Состояние - коробка (сделаны меж…
Apartment 4 xonalar
104.0
84,000
Eugene Real Estate
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Skyline Towers"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$255,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 14
Maydoni 105–150 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
Продаётся 3-комнатная квартира на 7-м этаже 14-этажного дома в жилом комплексе премиум-класса "Skyline Towers".  Ориентир - Госпитальный рынок. Застройщик - компания "Newmon Group". Общая площадь - 105 м². Отличный свежий ремонт. С мебелью и бытовой техникой. Жилой комплекс включае…
Apartment 3 xonalar
105.0
255,000
Apartment 4 xonalar
150.0
350,000
Eugene Real Estate
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi "Gulobod"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$105,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Maydoni 69 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 8-м этаже 9-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Gulobod". Адрес: Шайхантахурский район, массив "Гульобод". Ориентир - спорткомплекс "Jar", рынок Чорсу. Застройщик - компания "Dream House".  Общая площадь - 69 м². Отличный свежий ремонт. С…
Apartment 2 xonalar
69.0
105,000
Eugene Real Estate
English, Русский, Oʻzbekcha
Евгений Дмитриев
33 obyekt
