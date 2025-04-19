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Таунхаусы с террасой в Узбекистане

Ташкент
8
Самаркандская область
4
Самарканд
4
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1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
Продажа Евро Дома Адрес : Шайхантахурский район. Махаля Ипакчили Площадь земли : 2 сот…
$390,000
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Узбекистане

с гаражом
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