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Земельные участки в Ташкенте, Узбекистан

4 объекта найдено
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продажа: участок земли ♦️Ориентир: Ташгрес ♦️Район:Кибрайский ♦️Фасад:10  м ♦️двор: прям…
488,80 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
🔷 Участок прямоугольный Яшнабадский район Ориентир: Шастри, супермаркет"Green Apple", кафе…
4,18 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
🛑 Продается участок ♦️ Район: Мирзоулугбекский ♦️Ориентир ( греческий городок ) ♦️ Соток …
2,57 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Ченгельды, Узбекистан очень перспективное место – Янги Узбекистон Участок 6 соток Н…
855,40 млн сум