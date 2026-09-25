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ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
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Об агентстве

ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE — современное агентство недвижимости, предоставляющее полный спектр услуг на рынке жилой, коммерческой и инвестиционной недвижимости. Мы сопровождаем клиентов на всех этапах сделки — от подбора объекта до юридического оформления и передачи прав собственности.

Наша миссия — помогать клиентам находить лучшие решения в сфере недвижимости, обеспечивая высокий уровень сервиса, прозрачность сделок и индивидуальный подход.

Мы работаем с квартирами, домами, коммерческими помещениями, земельными участками и инвестиционными проектами, предлагая профессиональные консультации и надежное сопровождение.

Услуги
  • Покупка недвижимости
  • Продажа недвижимости
  • Аренда недвижимости
  • Коммерческая недвижимость
  • Новостройки
  • Инвестиции в недвижимость
  • Юридическое сопровождение
  • Оценка недвижимости
Дома
Смотреть все 7 объектов
Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент
Площадь 5 000 м²
🏢 ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ 📍 Адрес: Аккурганский район 📌 Ориентир: Хокимият района 🔹 Общая …
$200 000
НДС
Дом в Ташкент, Узбекистан
Дом
Ташкент
Площадь 35 м²
🏢 ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 📍 Локация: Янги Узбекистан 📌 …
$1,60 млн
НДС
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
YNGI Uchastok 3.3 sot 5 xonali
$450 000
НДС
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
🏡 СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ДАЧА В БОСТАНЛЫКСКОМ РАЙОНЕ! 🔥   📍 Чимбайлык, дачный посёлок «Омонб…
$75
НДС
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 10 объектов
🏢 ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ И ПРОДАЖУ в Ташкент, Узбекистан
🏢 ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ И ПРОДАЖУ
Ташкент
Площадь 588 м²
Количество этажей 1
📍 Яккасарайский район Ориентир: Яккасарайский налог 🔹 Общая площадь — 588 м² 🔹 1 этаж …
$2 000
НДС
🏢 ПРОДАЖА / АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ в Ташкент, Узбекистан
🏢 ПРОДАЖА / АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Ташкент
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
📍 Бадамзар, рядом с мечетью 🚗 2-я линия   📐 Площадь: 92 м² 🏢 Назначение: нежилое…
$240 000
НДС
🏢 ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в Ташкент, Узбекистан
🏢 ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Ташкент
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
📍 Адрес: Янгиҳаётский район 📌 Ориентир: 4-я станция метро   📐 Общая площадь: 707 м²…
$1 500
НДС
🏢 ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ в Ташкент, Узбекистан
🏢 ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ
Ташкент
Площадь 1 429 м²
Количество этажей 4
📍 Адрес: Яшнабадский район 📌 Ориентир: ул. Фаргона йули, ZUR TV 🔹 Общая площадь: 1 429 м…
$13,00 млн
НДС
Наши специалисты в Узбекистане
Анжела Биняминова
Анжела Биняминова
34 объекта
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Квартиры
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 28 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 1
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My Home Real Estate Agency
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 1
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Агентство недвижимости "BARAKA"
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 20 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 8 Земельные участки 1
В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
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PRO Silver
Dilshod Real Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 122 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 70
Dilshod Real Estate — современная компания в сфере недвижимости, ориентированная на цифровой подход, скорость и доверие клиентов. Мы помогаем подобрать квартиры, дома и коммерческую недвижимость, обеспечивая профессиональное сопровождение на каждом этапе сделки. Наша цель — сделать рынок …
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PRO Silver
OOO "TORA TOWER"
Узбекистан, Ташкент
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 649 Коммерческая недвижимость 3 Долгосрочная аренда 43 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 5
TORA TOWER — современное агентство недвижимости, предоставляющее профессиональные услуги по покупке, продаже и аренде недвижимости. Компания ориентирована на высокий уровень сервиса, прозрачность сделок и индивидуальный подход к каждому клиенту. Специалисты TORA TOWER помогают подобрать к…
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