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Продажа магазинов в Юнусабадском районе, Узбекистан

коммерческая недвижимость
94
офисы
8
готовый бизнес
3
Магазин Удалить
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1 объект найдено
Продаётся готовое коммерческое здание в Ташкент, Узбекистан
Продаётся готовое коммерческое здание
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Ташкентская область, Юкори Чирчикский район, посёлок Кавардон Вдоль трассы, всего 7 км от п…
$100,000
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Агентство
Sayriddin Real Estate
Языки общения
Русский
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