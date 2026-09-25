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Продажа магазинов в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
106
офисы
3
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5 объектов найдено
Магазин в Ташкент, Узбекистан
Магазин
Ташкент, Узбекистан
Количество этажей 1
❗️Аренда  📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИЯ ВДОЛ…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Магазин 65 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 65 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ Пл…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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English, Русский, Oʻzbekcha
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Срочно продается магазин 12кв метр на 1 этаже в Торговом центре Stroy Mart в Ташкент, Узбекистан
Срочно продается магазин 12кв метр на 1 этаже в Торговом центре Stroy Mart
Ташкент, Узбекистан
Площадь 12 м²
Количество этажей 1
Рекомендуется осмотреть объект перед участием в аукционе. Общая площадь торгово-торгового ко…
$18 001
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Частный продавец
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BPNBPN
Ташкент Сити продажа аренда 326 кв.м. коммерческое помещение в Ташкент, Узбекистан
Ташкент Сити продажа аренда 326 кв.м. коммерческое помещение
Ташкент, Узбекистан
Площадь 326 м²
Количество этажей 4
СДАЕТСЯ в АРЕНДУ или ПРОДАЖА: Элитное помещение в 326 кв.м вдоль Парка (первая линия) в сам…
$1,40 млн
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REITATW
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Магазин 14 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 14 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 14 м²
Магазин площадью 14 квадратных метров на 5 этаже коммерческого здания «Ибн Сино». Рядом с м…
$18 250
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Частный продавец
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Oʻzbekcha