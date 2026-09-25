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Инвестиционная недвижимость в Чиланзарском районе, Узбекистан

;
коммерческая недвижимость
159
готовый бизнес
4
Инвестиционная Удалить
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3 объекта найдено
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ Чиланзар 1Линия в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ Чиланзар 1Линия
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! #Чиланзарский район Ор-р: ул.Чупон …
$117 000
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Baht Residence
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Продаётся НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ С Арендатором Чиланзар 1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ в Ташкент, Узбекистан
Продаётся НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ С Арендатором Чиланзар 1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 83 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 6-…
$210 000
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Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
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Инвестиционная в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная
Ташкент, Узбекистан
ALFA TRADE CENTER включает в себя все аспекты жизни человека, благодаря чему считается униве…
Цена по запросу
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Застройщик
ALHFA-PLAZA TRADE
Языки общения
Русский
BPNBPN