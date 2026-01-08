Показать объекты на карте Показать объекты списком
Инвестиционная недвижимость в Яккасарайский район, Узбекистан

Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
Продаются 2 подземные парковочные (гараж) места в ЖК Via Port. под кафе Шеф Бургером и ристо…
Цена по запросу
Инвестиционная в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 9
Muhtasham Apart-Hotel Апарт-отель — это гостиница современного формата, которая ориентиро…
$1,406
