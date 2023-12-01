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Отели в Яккасарайский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
297
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52
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1 объект найдено
Отель 70 комнат в Ташкент, Узбекистан
Отель 70 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 70
Площадь 3 326 м²
Количество этажей 7
49,13 млрд сум
в месяц
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