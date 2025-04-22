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Продажа отелей в Юнусабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ ОТЕЛЬ | ЮНУСАБАД | ТАШКЕНТ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ ОТЕЛЬ | ЮНУСАБАД | ТАШКЕНТ
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 19
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ ОТЕЛЬ | ЮНУСАБАД | ТАШКЕНТ Адрес: Юнусабадский р-н, Бадамзар, Институт …
$1,000,000
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha