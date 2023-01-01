Жилой комплекс расположен по удобному адресу нашего города, и в нем вы найдете множество удобств для наших клиентов!
В жилом комплексе SULTON SAROY используется прочная арматура до 10-25 мм марки A500C российского производства!
Наша цель не в том, чтобы купить дом, а в том, чтобы предоставить жителям и гостям нашего города высококачественные ультра-комфортабельные, современные квартиры, а также улучшить инфраструктуру, чтобы служить примером для подражания дальнейшим инновациям в жилищном строительстве.
Жилой комплекс Sultоn Saroy объявляет о начале продаж современных, уютных и инновационных квартир!
Удобства нашего жилого комплекса:
- удобное расположение;
- инновационные и современные апартаменты;
- офисы с террасами для бизнеса;
- безопасная детская игровая площадка;
- подземная парковка;
- независимое водоснабжение и электроснабжение от городских сетей;
- супермаркеты и сервисные центры;
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.