Карши, Узбекистан

Цена по запросу

Жилой комплекс расположен по удобному адресу нашего города, и в нем вы найдете множество удобств для наших клиентов! В жилом комплексе SULTON SAROY используется прочная арматура до 10-25 мм марки A500C российского производства! Наша цель не в том, чтобы купить дом, а в том, чтобы предоставить жителям и гостям нашего города высококачественные ультра-комфортабельные, современные квартиры, а также улучшить инфраструктуру, чтобы служить примером для подражания дальнейшим инновациям в жилищном строительстве. Жилой комплекс Sultоn Saroy объявляет о начале продаж современных, уютных и инновационных квартир! Удобства нашего жилого комплекса: - удобное расположение; - инновационные и современные апартаменты; - офисы с террасами для бизнеса; - безопасная детская игровая площадка; - подземная парковка; - независимое водоснабжение и электроснабжение от городских сетей; - супермаркеты и сервисные центры;