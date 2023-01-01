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SULTON SAROY

Qashqadaryo viloyati, Qarshi sh. Batosh mahallasi, Qarshi-Beshkent yo'li ko'chasi
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SULTON SAROY
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Застройщик
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Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК SULTON SAROY
Многоквартирный жилой дом ЖК SULTON SAROY
Карши, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: SULTON SAROY
Жилой комплекс расположен по удобному адресу нашего города, и в нем вы найдете множество удобств для наших клиентов! В жилом комплексе SULTON SAROY используется прочная арматура до 10-25 мм марки A500C российского производства! Наша цель не в том, чтобы купить дом, а в том, чтобы предоставить жителям и гостям нашего города высококачественные ультра-комфортабельные, современные квартиры, а также улучшить инфраструктуру, чтобы служить примером для подражания дальнейшим инновациям в жилищном строительстве. Жилой комплекс Sultоn Saroy объявляет о начале продаж современных, уютных и инновационных квартир! Удобства нашего жилого комплекса: - удобное расположение; - инновационные и современные апартаменты; - офисы с террасами для бизнеса; - безопасная детская игровая площадка; - подземная парковка; - независимое водоснабжение и электроснабжение от городских сетей; - супермаркеты и сервисные центры;
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.