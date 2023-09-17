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Ж.К.  RIVERSIDE RESIDENCE

Келес, Узбекистан
от
267,19 млн сум
;
7
Описание Описание
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О комплексе

Застройщик: Замин Курилиш
Ж.К.  :RIVERSIDE RESIDENCE
Месторасположение :Тошкент , Олмазор тумани Шодиёна МФЙ, Қорақамиш-2 улица
Этажность дома : 13
Высота потолков : 3 ,2 м
Коммерческое площадь : Нет
Общая площадь:1,40 гектар
Терраса :13 этаж 
Строение : каркасно-монолитное
Потолочное перекрытие : монолит
Стены : монолит
Перегородки : газаблок
Штукатурка : нет
Двухконтурный кател : 100% оплата, для рассрочки нет
Фасад : Травертин , 1-Этаж гранит
Утепление фасадной части дома  : Базальт
Лифт : 1 пассажирский+1 грузовой
Подвал : Парковка -1 этаж 7.000-8.000у.е

Детская площадка : есть
Начало строительства объекта: 2023 в декабре 
Стадия строительства: 0
Срок сдачи в эксплуатацию проекта:2026 1квартал

1 комнатные кв.м.   : 34,7 кв.м ; 39,0кв.м ; 43,7 кв.м ; 44,9 кв.м 

2х комнатные   : 54,0 кв.м (1+1) ; 55,8 кв.м (1+1) ; 57,3 кв.м (1+1) ; 57,5 кв.м (1+1) ;   57,8 кв.м (1+1) ; 58,1 кв.м (1+1 ) ; 60,3 кв.м (1+1); 60,9 кв.м  ; 61,9 кв.м (1+1) ; 62,0 кв.м ; 62,7 кв.м(1+1)

3х комнатные : 79,8 кв.м ; 81,7 кв.м (2+1) ; 88,0 кв.м  ; 93,3 кв.м (2+1) 
4х комнатные  :  105,8 кв.м (3+1)  ; 107,5 кв.м (3+1) 


Рассрочка : 24 месяца 

Однакомнатная квартира : 34,7 кв.м  на 12 этаже
Общая стоимость : 343 530 000 сум
Первоначальная стоимость : 103 059 000 сум
Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 10 019 625 сум

Для расчёта других квадратур обращайтесь по номеру : 93 94628 56  Феруза
Буда рада помочь .

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
13
Местонахождение новостройки
Келес, Узбекистан

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Ж.К.  RIVERSIDE RESIDENCE
Келес, Узбекистан
от
267,19 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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