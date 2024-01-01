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"Toshkent shahri, Yunusobod tumani 18-mavze, 33-uy, 6-xona "
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INSIDE
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Застройщик
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Жилой комплекс ЖК Binkat
Жилой комплекс ЖК Binkat
Ташкент, Узбекистан
от
9,00 млн сум
Жилой комплекс Binkat — это кирпичный дом, жить в котором тепло и безопасно. Плюсы многоквартирных кирпичных домов компании Poytaxt mavzesi: - Высокая степень сохранения тепла: в квартирах комфортно даже в сильные морозы. - Экологичность. Для строительства мы используем кирпич, в составе которого нет вредных и опасных для здоровья компонентов. - Хорошая шумоизоляция. Мы строим дома с высоким уровнем шумоизоляции – чтобы соседи не мешали друг другу! - Высокая прочность. Кирпич – твердый строительный материал, устойчивый к ударам, механическим повреждениям. Поэтому кирпичная кладка получается такой надежной. Выбирайте квартиры из надежного материала, проверенного временем! Успейте приобрести квартиры в ЖК Binkat по акции! Подземная парковка в ЖК "Binkat" Жилой комплекс «Binkat» спроектирован так, что мест для парковки хватит всем его жителям всегда и с запасом. Автомобиль можно припарковать на открытой парковке вокруг жилых домов внутри комплекса, либо на подземном паркинге. Спуститься из своей квартиры в подземную парковку можно на лифте. Все парковки оборудованы системой пожаротушения. Высота потолка во всех квартирах жилого комплекса Binkat – 3.2 метра. Благодаря такой высоте комнаты становятся более комфортными, в них больше света и пространства. Сейчас пик продаж в ЖК "Binkat". Квартир становится всё меньше и меньше,  а спрос растет с каждым днем! Успейте приобрести свою идеальную квартиру до повышения цен и сделайте шаг в счастливую реальность вместе с нами!
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Застройщик
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Феруза Азимова
Феруза Азимова
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UPM
Узбекистан, Каракалпакия
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
Новостройки 1
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