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Parkent Development

Г.Ташкент Яшнабадский район, улица Олтинтепа, дом 2
;
Parkent Development
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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6 месяцев
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Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги. Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, фитнес центр, кафе и рестораны, а также зоны отдыха для всей семьи. Во всех подъездах будут установленны современные лифты, а во дворе дома предусмотрены парковочные места для автомобилей. Также особое внимание будет уделено озеленению территории жилого комплекса, где будут по- сажены многолетние деревья.
Застройщик
Parkent Development
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Застройщик
Parkent Development
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