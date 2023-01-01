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HAMKOR-BEST-STROY-INVEST

Toshkent shahri, Yashnobod tumani Uysozlar MFY, Ohangrabo ko'chasi, 1-uy
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HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
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Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Yashnobod
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Yashnobod
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: HAMKOR-BEST-STROY-INVEST
В новом жилом комплексе в Яшнабадском районе доступны очень выгодные условия! Если вы не успели накопить всю сумму на квартиру, но хотите купить её по выгодной цене на этапе котлована — торопитесь. Лучшие цены на квартиры — на старте продаж! Yangi Yashnobod начал строиться всего несколько месяцев назад, поэтому у вас есть уникальная возможность получить квартиру по самой выгодной цене. Новый жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе! ▫️ Планировки с просторными комнатами ▫️ Детская площадка во дворе ▫️ Подземный паркинг В новом жилом комплексе в Яшнабадском районе доступны очень выгодные условия! Если вы не успели накопить всю сумму на квартиру, но хотите купить её по выгодной цене на этапе котлована — торопитесь. Надёжный способ обеспечить благополучное будущее детям — это купить квартиру до их взросления. Уровень сейсмостойкости домов — 9 баллов. Это значит, что дома способны выдержать землетрясения высокой интенсивности, обеспечивая максимальную защиту для вас и вашей семьи. Подземный паркинг — это очень удобно для автомобилистов. Жилой комплекс Yangi Yashnobod — идеальный вариант для молодой семьи! Комплекс расположен в спальном районе с развитой семейной инфраструктурой. Комфортное проживание внутри комплекса обеспечат:  Комфортные планировки от 41 м²  Безопасные детские площадки во дворе  Подземный паркинг  Круглосуточное видеонаблюдение На этапе строительства действуют самые выгодные условия, а также доступна рассрочка. Не упустите свой шанс подарить родным счастливую жизнь в новом жилом комплексе Yangi Yashnobod!
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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