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Двухуровневые квартиры с террасой в Узбекистане

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Ташкент
26
Самаркандская область
4
Ташкентская область
4
Самарканд
4
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 410 м²
Этаж 9/11
Габус, Ц2 Дуплекс 3х уровневый - Ор-р Алайский рынок - 5/9-10-11/11 - 155м2(по кадастру)…
$420,000
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Агентство
Baht Residence
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Параметры недвижимости в Узбекистане

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с видом на горы
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