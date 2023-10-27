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Земельные участки в Маргилан, Узбекистан

2 объекта найдено
Земельные участки в Маргилан, Узбекистан
Земельные участки
Маргилан, Узбекистан
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: КИРГИЛИ МОСТ - ПРОПАН ЗАПРАВКА ОРКАСИДА - КАТТА ЙУ́ЛГА 200 МЕТР …
402,90 млн сум
Земельные участки в Маргилан, Узбекистан
Земельные участки
Маргилан, Узбекистан
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - ЭШОН ГУЗАР 6 СОТИХДАН ИБОРАТ 3 ТА ХОНАГА Б…
335,75 млн сум