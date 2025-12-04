  1. Realting.uz
Квартиры в новостройках в Кашгар махалля

Ташкент
243
Бухарская область
16
Самаркандская область
20
Кашкадарьинская область
2
Жилой комплекс NRG Zamon
Жилой комплекс NRG Zamon
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
NRG ZAMON — место, где комфорт перестаёт быть мечтой и становится вашим ежедневным стандартом. Здесь вырабатывается новый ритм жизни: спокойный, продуманный, уверенный. Комплекс создан для тех, кто выбирает не просто квадратные метры, а среду, в которой удобно жить, расти, учиться, развиват…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Жилой комплекс Bi Maftun Makon
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Maftun Makon — это ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan, созданный для тех, кто выбирает динамику большого города и комфорт продуманной инфраструктуры. Проект расположен в перспективном новом центре столицы, вдоль улицы Янги Узбекистан — дороги, которая уже формирует будущую ось…
Агентство
Artemiy Martynenko Real Estate
