Wonderport

Посетите любой наш объект онлайн прямо сейчас так, как будто вы физичсески побывали в нем!
Мы используем новейшую и уникальную технологию цифровых копий, которая меняет способ взаимодействия участников рынка недвижимости.
Цифровые копии недвижимости помогают оживить объявления, охватить более широкую аудиторию и заключать любые сделки с недвижимостью на 30% быстрее.
Мы превращаем любое реальное пространство в размерно-точную иммерсивную цифровую копию всего за 24 часа!
Стандартный пакет:
Комплексное инновационное решение DGITAL PRO:
Стадарт + Архитектурный план + 25 Фотографий