Wonderport

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2024
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, עִברִית
Веб-сайт
wonderport.uz/
Об агентстве

Посетите любой наш объект онлайн прямо сейчас так, как будто вы физичсески побывали в нем!

Мы используем новейшую и уникальную технологию цифровых копий, которая меняет способ взаимодействия участников рынка недвижимости.

Цифровые копии недвижимости помогают оживить объявления, охватить более широкую аудиторию и заключать любые сделки с недвижимостью на 30% быстрее.

  • Точность. Измеряйте все что хотите внутри 3D-модели с толностью 99,9%
  • Достоверность. 3D-модели не ретушируются, в отличие от фотографий и панорам 360.
  • Реалистичность. С разрешением камеры 134,2 МП вы получаете гиперреалистичное восприятие.
  • Интерактивность. Мы взаимодействуем с клиентами в 3D, добавляя текст, изображения, аудио, видео и даже проводим настоящие онлайн-показы в виртуальном пространстве.

Мы превращаем любое реальное пространство в размерно-точную иммерсивную цифровую копию всего за 24 часа!

Услуги

Стандартный пакет:

  • 3D-модель
  • Обзорное видео 15 сек для соцсетей
  • Фотографии 4K HDR (5 шт)
  • Мультиязычность
  • Интерактивное меню
  • Описание ИИ

Комплексное инновационное решение DGITAL PRO:

Стадарт + Архитектурный план + 25 Фотографий

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 01:09
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 21:00
Вторник
09:00 - 21:00
Среда
09:00 - 21:00
Четверг
09:00 - 21:00
Пятница
09:00 - 21:00
Суббота
09:00 - 21:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Наши агенты в Узбекистане
Альберт Козлов
Альберт Козлов
