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Аренда домов, дач на длительный срок в Яккасарайский район, Узбекистан

коттеджи
4
216 объектов найдено
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Сдается двухэтажный дом  в Яккасарайском районе  Имеется Бассейн  Для гостей нашей …
$5,000
в месяц
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Guzal Real Estate
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Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
АРЕНДА Яккасарайский р-н Ойбек Ориентир Гранд мир отель - 6 х комнатная - 5 соток - 3 этажны…
$3,000
в месяц
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Real Estate Bekhzodjon
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House for Rent | Сдается дом за Гранд Мир Отель | 17 cот - 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
House for Rent | Сдается дом за Гранд Мир Отель | 17 cот - 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Предлагается в аренду роскошный дом на участке 17 соток. На территории расположены два здан…
Цена по запросу
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West End Consulting
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Дом 7 комнат с мебелью, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Ракат махалля, ор-р: сзади ТЦ “Next” Вот это цена! Сдается в аренду уютный дом Кол-во соток:…
$1,900
в месяц
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SV Real Estate
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Дом 7 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Район Яккасарай Ориентир: Глинка 6 комнатный Этажность: 2 (2-уровневый) Тип дома: евродом Пл…
$4,000
в месяц
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TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Русский
Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ориентир, Ракат Махалля Соток-8 Комнат-10 Этажность-3 Площадь-750м2 Та…
$5,000
в месяц
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I Home Group
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Дом 7 комнат с кондиционером, с гаражом, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с кондиционером, с гаражом, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Сдается участок в аренду долгосрочный. Ремонт новый. Оплата на 6 месяцев сразу. Имеется 7 ко…
$6,500
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Arendacity
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Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Гостиница России Соток-5 Комнат-10 Этажность-3 Санузел-5 Площадь-550…
$3,500
в месяц
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I Home Group
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Русский
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ракат Махалля Соток-6 Комнат-8 Спален-5 Этажность-3 Площадь-420м2 Ц…
$4,500
в месяц
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I Home Group
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ориентир, Гостиница России Соток-5 Комнат-8 Этажность-3 Площадь-530м2 Ц…
$3,500
в месяц
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I Home Group
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Русский
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Сдаётся хороший участок в центре города ! Ориентир -Султан Сулейман Город - Ташкент Район -М…
$4,000
в месяц
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Гарант
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Русский
Сдается в аренду дом в Ташкент, Узбекистан
Сдается в аренду дом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 12 м²
Количество этажей 1
Средние состояние дома без въезда для автомобиля кухня в доме туалет и ванная смежные в д…
$300
в месяц
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Частный продавец
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Русский
Дом 9 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Сдается Новый Дом В Стиле ХАЙ ТЕК Под Офис на Глинке ! Район: Яккасарайский Площадь: 4.5 …
$2,700
в месяц
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SV Real Estate
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Описание: Ру/Eng/Uz Ру: Сдаётся евро участок в Яккасарайском районе с бассейном и сауной вд…
$2,800
в месяц
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Well Tower
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Аренда участка самом центре города все необходимые вещи есть для жилья, комфортного проживан…
$6,000
в месяц
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Elite Estate Broker
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Русский
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Сдаётся евро дом в Яккасарайском районе, ориентир Саламатина, братские могилы. Состоит из 8 …
$2,500
в месяц
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Empire State group
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Русский, Oʻzbekcha
Дом 8 комнат с центральным отоплением, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с центральным отоплением, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Аренда дома под офис в элитной махалле в Яккасарайском районе Недвижимость класса "Бизнес" -…
$7,500
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 8 комнат с мебелью, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
4,5 соток 7 комнат Бассейн и сауна Ремонт сделали для себя Саламатина 4000$ Торг на месте Як…
$3,200
в месяц
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TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Русский
Дом 8 комнат с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
#АРЕНДА #УЧАСТОК #ДОМ Сдаётся шикарный дом в Яккасарайском районе Возле гостиницы Россия 6 с…
$10,000
в месяц
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Золотые Ворота
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Русский, Oʻzbekcha
Дом 8 комнат с мебелью, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ориентир, Гостиница России Соток-7 Комнат-8 Спален-6 Этажность-3 Пло…
$3,900
в месяц
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I Home Group
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Русский
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Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
3 соток, 3-х этажный дом в стиле Хайтек 2021 года постройки, расположена на улице Ивлева Якк…
$5,000
в месяц
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Arendacity
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Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
#2222 Снять дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента недорого. Выгодный вариант! Скидка, торг обсу…
$600
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Domio-Realty
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Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Сдается участок.. 3,5 соток на ул.Муминова Ориентир - IT Park Город - Ташкент (парковка п…
$3,500
в месяц
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Гарант
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Дом 6 комнат с кондиционером, с гаражом, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с кондиционером, с гаражом, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Сдаю в аренду СВОЙ новый дом. Авторский проект. Находится в Яккасарайском районе 1-линия у…
$4,500
в месяц
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Arendacity
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Аренда 7 комнатной Участка, 5 сотки для Иностранцев Район: Яккасарой тумани Ориентир: Братс…
$2,800
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SV Real Estate
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Яккасарайский район Ракат Махалля Соток-4 Комнат-7 Этажность-2 Площадь-290м2 Цена-4000$
$4,000
в месяц
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I Home Group
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Дом 15 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 15 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 392 м²
Количество этажей 3
Сдается аренда действующий хотел 15 комнат на долгий срок на всех комнатах есть кондиционер …
$5,000
в месяц
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Arendacity
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ориентир, Сзади Гостиницы России Соток-3,5 Комнат-7 Этажность-3 Площадь…
$4,000
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Джуманджи ресторан Соток-5 Комнат-8 Этажность-3 Площадь-400м2 Цена-3000$
$3,000
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Сдается Хай Тек Дом За Гостиницей Россия ! Площадь; 4 соток Площадь дома: 450 кВ.м Кол-во к…
$2,900
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Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с гаражом