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Аренда домов, дач на длительный срок в Яккасарайский район, Узбекистан

коттеджи
4
138 объектов найдено
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
АРЕНДА Яккасарайский р-н Ойбек Ориентир Гранд мир отель - 6 х комнатная - 5 соток - 3 этажны…
$3,000
в месяц
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Real Estate Bekhzodjon
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Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ориентир, Ракат Махалля Соток-8 Комнат-10 Этажность-3 Площадь-750м2 Та…
$5,000
в месяц
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I Home Group
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Дом 7 комнат с кондиционером, с гаражом, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с кондиционером, с гаражом, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Сдается участок в аренду долгосрочный. Ремонт новый. Оплата на 6 месяцев сразу. Имеется 7 ко…
$6,500
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Arendacity
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Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Гостиница России Соток-5 Комнат-10 Этажность-3 Санузел-5 Площадь-550…
$3,500
в месяц
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I Home Group
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ракат Махалля Соток-6 Комнат-8 Спален-5 Этажность-3 Площадь-420м2 Ц…
$4,500
в месяц
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I Home Group
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Сдаётся хороший участок в центре города ! Ориентир -Султан Сулейман Город - Ташкент Район -М…
$4,000
в месяц
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Гарант
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Дом 9 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Сдается Новый Дом В Стиле ХАЙ ТЕК Под Офис на Глинке ! Район: Яккасарайский Площадь: 4.5 …
$2,700
в месяц
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SV Real Estate
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Описание: Ру/Eng/Uz Ру: Сдаётся евро участок в Яккасарайском районе с бассейном и сауной вд…
$2,800
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Well Tower
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Аренда участка самом центре города все необходимые вещи есть для жилья, комфортного проживан…
$6,000
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Elite Estate Broker
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Сдаётся евро дом в Яккасарайском районе, ориентир Саламатина, братские могилы. Состоит из 8 …
$2,500
в месяц
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Empire State group
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Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
3 соток, 3-х этажный дом в стиле Хайтек 2021 года постройки, расположена на улице Ивлева Якк…
$5,000
в месяц
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Arendacity
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Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Сдается участок.. 3,5 соток на ул.Муминова Ориентир - IT Park Город - Ташкент (парковка п…
$3,500
в месяц
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Гарант
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Дом 6 комнат с кондиционером, с гаражом, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с кондиционером, с гаражом, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Сдаю в аренду СВОЙ новый дом. Авторский проект. Находится в Яккасарайском районе 1-линия у…
$4,500
в месяц
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Arendacity
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Аренда 7 комнатной Участка, 5 сотки для Иностранцев Район: Яккасарой тумани Ориентир: Братс…
$2,800
в месяц
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SV Real Estate
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Яккасарайский район Ракат Махалля Соток-4 Комнат-7 Этажность-2 Площадь-290м2 Цена-4000$
$4,000
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I Home Group
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Дом 15 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 15 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 392 м²
Количество этажей 3
Сдается аренда действующий хотел 15 комнат на долгий срок на всех комнатах есть кондиционер …
$5,000
в месяц
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Arendacity
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ориентир, Сзади Гостиницы России Соток-3,5 Комнат-7 Этажность-3 Площадь…
$4,000
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I Home Group
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Сдается Хай Тек Дом За Гостиницей Россия ! Площадь; 4 соток Площадь дома: 450 кВ.м Кол-во к…
$2,900
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SV Real Estate
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Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
СРОЧНО!!! СДАЕТСЯ ЕВРОДОМ 4 -СОТОК Этажность -2 Кол-во комнат -6 Санузла: -4 Сауна и Бассейн…
$3,000
в месяц
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TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду Евро дом Махалля Ракат 5 соток 6 комнатная 400 кв.м 5 сан узла дом Евро р…
$4,000
в месяц
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ESTATE AGENT
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
• В доме имеется все необходимое мебель и техника для комфортного проживания. Всё в шаговой …
$2,700
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TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Дом 9 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 9 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Гостиница России Соток-5 Комнат-9 Этажность-3 Площадь-500м2 Цена-5,500$
$5,500
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I Home Group
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Дом 7 комнат с кондиционером, с гаражом, с С ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с кондиционером, с гаражом, с С ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Сдается Новый Дом Напротив Ресторана Джуманджи ! Район: Яккасарайский Площадь: 4 соток Пло…
$2,350
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SV Real Estate
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Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ракат-Махалля Соток-4 Комнат-7 Этажность-3 Площадь-350м2 Санузел-6
$4,500
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I Home Group
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Сдается новый евродом Ракат махалля 10 соток 3 уровня 8 комнат Бассейн Хамам Барбекю …
$3,700
в месяц
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TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Русский
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Аренда Дом ориентир гостиница Россия 2 этажа, 4 сотки, 5 комнат, 4 спальни, 3 санузла, бас…
$2,000
в месяц
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Zamonaviy Uylar
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Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Ракат-Махалля Ориентир, Мечеть Соток-4 Комнат-8 Этажность-3 Санузел…
$4,000
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Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
#Аренда #Дом #Яккасарай #Бассейн зима-лето Под офис или под жилья Цена 6000 у.е Предоплат…
$6,000
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Well Tower
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Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Аренда Дом ориентир гостиница Россия 2 этажа, 4 сотки, 5 комнат, 4 спальни, 3 санузла, бас…
$2,000
в месяц
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Relax Real Estate
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Дом 22 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 22 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 22
Площадь 3 м²
Количество этажей 3
Сдаётся Дом 3 сотки можно под офис Интерполь 877 квадратов 3 этажа + цокольный этаж 11 боль…
$10,000
в месяц
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Гарант
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