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Снять квартиру на длительный срок в Яккасарайский район, Узбекистан

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1 467 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Яккасарайский р-не 2 комнатная Орентир Medicas Все удобства для комфортного проживания
$800
в месяц
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Domio-Realty
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Яккасарайский район ЖК Istanbul City в Ташкент, Узбекистан
Яккасарайский район ЖК Istanbul City
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Этаж 7/9
Яккасарайский район ЖК Istanbul City Охраняемый двор 3х комн 7-этаж 9 этажный…
$1,000
в месяц
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Abbos Real Estate
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Oʻzbekcha
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Квартира 3 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 9/12
3/9/12- 1500уе  НОВОСТРОЙКА   ?Адрес: ЖК Узбегим ?Ориентир: Первая нотариальная …
$1,500
в месяц
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USOV Estate
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 5/10
Авторский проект, новая квартира! Все условия имеются чтобы заехать и жить Развитая инфрастр…
$1,300
в месяц
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RIELTOR_SHOKHRUKH
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 6/9
Сдается квартира на ЖК Мадрид Ориентир -Текстильный мост Город - Ташкент Район - Яккасарай…
$750
в месяц
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Гарант
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 13/13
Аренда. Ориентир Аэропорт Новы ремонт. Ориентир Корзинка Яккасарайский район. Бабу…
$850
в месяц
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Золотые Ворота
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Русский, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с Мебель, с Кондиционер, с Wi-Fi
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/9
#3Комн Аренда квартиры           Новостройка    Жк Парисьен    Яккасарайский …
$1,400
в месяц
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HouseUZ
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Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 5/7
Район: Шайхантахурский 3/5/7 Тип строения: кирпичный Тип дома: Новостройка Авторский про…
$950
в месяц
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TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 6/8
#яккасарайский район Ориентир - Жилой комплекс Кушбеги / Голден хаус ресторан Дунё #ново…
$1,000
в месяц
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Real Estate Shahzod
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Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Этаж 6/9
Яккасарайский район Жк Parisien 4/6/9 135м2 Авторский проект, новая квартира! Все услови…
$1,400
в месяц
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I Home Group
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 136 м²
Этаж 3/7
Сдаётся в аренду 3 комнатная Евро ремонт с мебелей с техникой улица сеул Next 136 кв.м …
$3,000
в месяц
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ESTATE AGENT
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 6/10
Сдается квартира на ЖК Parisien #Ориентир - Текстильный мост #Город - Ташкент #Район - Яккас…
$1,600
в месяц
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Гарант
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 5/10
Яккасарайский район Жк Dream House 3/5/10 110м2 Подземный паркинг Авторский проект, новая…
$1,000
в месяц
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I Home Group
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Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 3/9
гос Россия 2/1/4 Новая евро квартира не кто нежил Все новое Звоните есть много вариантов
$600
в месяц
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Гарант
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/8
Сдается квартира по ул Шота Руста вели Текстильная поликлиника новостройка евро
$700
в месяц
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Гарант
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/6
Сдаю в аренду свою квартиру в новостройке Mirabad Avenue от Golden House. Комнат : 2 Этаж :…
$2,000
в месяц
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Arendacity
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Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 9/12
Адрес: новостройка Узбегим Ориентир : ул. Бабура . Первая ноториальная Кол-во комнат: 3 Эта…
$1,500
в месяц
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ООО LANDLORD
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Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 3/9
Сдается в аренду новая квартира в Жк Истанбул сити. 3 комнатная 2 санузла. На долгий срок
$1,500
в месяц
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Arendacity
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/8
Сдаётся 2-х комнатная квартира в элитном районе Яккасарайский район Ор-р - Мукимий мост пло…
$800
в месяц
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TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Сдам Квартиру: #Город - Ташкент #Район - Яккасарайский Улица- Ракат Ориентир -  парк Баб…
$600
в месяц
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Fartim
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
#ID1025 #Аренда #Чиланзар 5 #Вторичка Ориентир: напротив Куркам МФЙ М.Новза. Школа Томпсон …
$450
в месяц
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Well Tower
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Сдается 2 комнатная с евро ремонтом на ул. Бобура второй этаж 4этажки БЕЗ РИЕЛТОРСКОЙ КОМИС…
$900
в месяц
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NP Property Management
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English, Русский
Квартира 3 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 9/12
3/9/12 - 1000уе Новостройка   ?Адрес: Узбегим ул.Бабура ?Ориентир: Первая Ноториаль…
$1,000
в месяц
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USOV Estate
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 3/5
Сдаётся квартира в центре Ориентир - м. космонавтов Город - Ташкент Район - Яккасарайский …
$1,500
в месяц
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Гарант
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Квартира 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/8
2/3/8 Гостиница Россия Адрес: Гостиница Россия Ориентир: Новостройка Империал Кол-в…
$1,400
в месяц
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USOV Estate
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 4/9
• Сдаётся отличная квартира в центре города. Со всеми удобствами семейным или иностранцам на…
$1,400
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Elite Estate Broker
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 4/9
Авторский проект, новая квартира! Все условия имеются чтобы заехать и жить Развитая инфрастр…
$1,700
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RIELTOR_SHOKHRUKH
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Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 1/9
Яккасарай Ориентир: ЖК Istanbul city Комнаты-3/Квадратура-84м2 Этаж-1/Этажность-9 Описание:…
$1,100
в месяц
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Arendacity
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Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 3/8
Яккасарайский район Гаи Глинка ГАБУС 4/3/8 200м2 4 санузла 1300$
$1,300
в месяц
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TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 4/9
Сдается квартира в центре, 2/4/9, гостиница Россия.Звоните, есть много других вариантов
$750
в месяц
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Гарант
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