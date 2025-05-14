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Снять квартиру с гаражом на длительный срок в Яккасарайский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/4
Tel 901257000
$700
в месяц
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