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Долгосрочная аренда многоуровневых квартир в Яккасарайский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры Удалить
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6 объектов найдено
Аренда 120 м² ЖК Узбегим Яккасарайский район Ориентир Аэропорт в Ташкент, Узбекистан
Аренда 120 м² ЖК Узбегим Яккасарайский район Ориентир Аэропорт
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 12/14
АРЕНДА сдаются 2 просторные 3-комнатные квартиры в ЖК «O'zbegim»!   📍 Расположение:…
Цена по запросу
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Uzbegim Elite House
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Аренда ЖК "Uzbegim" 130 m² ориентир Аэропорт в Ташкент, Узбекистан
Аренда ЖК "Uzbegim" 130 m² ориентир Аэропорт
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 7/14
АРЕНДА сдаются 2 просторные 3-комнатные квартиры в ЖК «O'zbegim»!   📍 Расположение:…
$1,800
в месяц
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Агентство
Uzbegim Elite House
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 8/9
Снять квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный вариант! …
$2,500
в месяц
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Агентство
Domio-Realty
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Многоуровневые квартиры 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с домофоном в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с домофоном
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Этаж 8/8
$2,024
в месяц
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 7/16
2/7/16 - 800уе  НОВОСТРОЙКА       Адрес: ЖК KISLOROD Ориентир: ул.Бабур Next Кол-во комн…
$846
в месяц
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Агентство
ООО LANDLORD
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Русский
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Аренда напрямую от собственника (без комиссии агентов 0%) Никто еще не жил новая квартира в Ташкент, Узбекистан
Аренда напрямую от собственника (без комиссии агентов 0%) Никто еще не жил новая квартира
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/16
Аренда напрямую от собственника (без комиссии агентов) Квартиру 50м2 в клубном ЖК премиум…
$1,100
в месяц
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Частный продавец
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English, Русский, Deutsch, Oʻzbekcha