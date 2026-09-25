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Продажа офисов в Яккасарайский район, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
303
рестораны
3
отели
13
инвестиционная недвижимость
4
10 объектов найдено
🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи в Ташкент, Узбекистан
🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
🌟АДРЕС: Яккасарайский р-н, улица Юсуф Хос Ходжиб, Ор-р ДЖУМАНДЖИ КАФЕ И ПЕД ИНСТИТУТ. 🌟Площ…
$259 000
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Агентство
West End Consulting
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Продаётся офис Яккасарай р-н 75м2 Мечеть Кушбеги Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продаётся офис Яккасарай р-н 75м2 Мечеть Кушбеги Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Количество этажей 7
✅Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Яккасарайский район 📍 Ориентир: Мала…
$190 000
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Частный продавец
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Срочно Продаётся нежилое с Арендатором в Ташкент, Узбекистан
Срочно Продаётся нежилое с Арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Срочно продаётся Своя❗️ Евро нежилое помещение Яккасарайский район Улица Шота Руставели …
$240 000
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Агентство
Baht Residence
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BPNBPN
ПРОДАЖА помещения | ВДОЛЬ ДОРОГИ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЖА помещения | ВДОЛЬ ДОРОГИ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Адрес: Яккасарайский район, массив Кушбеги ор-р: мечеть, вдоль молой кольцевой. 🌟Комнат: 3 …
$190 000
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Агентство
West End Consulting
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КОММЕРЧЕСКОЕ помещение в многофункциональном комплексе ПРЕМИУМ-КЛАССА "Piramit Tower". в Ташкент, Узбекистан
КОММЕРЧЕСКОЕ помещение в многофункциональном комплексе ПРЕМИУМ-КЛАССА "Piramit Tower".
Ташкент, Узбекистан
Площадь 45 м²
Количество этажей 49
ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ помещение (официальный нежилой фонд) в многофункциональном комплексе …
$165 000
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Агентство
Eugene Real Estate
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ПРОДАЖА помещения | 155м2 8 кабинетов| ВДОЛЬ ДОРОГИ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЖА помещения | 155м2 8 кабинетов| ВДОЛЬ ДОРОГИ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 155 м²
Адрес: Яккасарайский район, массив Кушбеги ор-р: мечеть, Oq-Tepa Lavash, вдоль Малой кольцев…
$173 000
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Агентство
West End Consulting
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Продаётся офис Яккасарай р-н 37м2 Ракат Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продаётся офис Яккасарай р-н 37м2 Ракат Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
📣 Продажа коммерческой недвижимости 📌Яккасарайский район 📌Ориентир: Ракат, Korzinka 📌…
$119 000
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Частный продавец
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офисные помещения на 6 ти этажном здании в Яккасарайском районе в Ташкент, Узбекистан
офисные помещения на 6 ти этажном здании в Яккасарайском районе
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 800 м²
Количество этажей 6
Продаются офисные помещения на 6 ти этажном здании в Яккасарайском районе рядом с гостиницей…
$1 800
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Частный продавец
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Офис 600 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 600 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 600 м²
Продается помещение ЖК Seoul Mun Ориентир: TРЦ Некст 2 уровня по 250м2 Общая площадь: 500…
$2,00 млн
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Агентство
Агентство недвижимости "BARAKA"
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Русский
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Продаются Офисы с Ремонтом // ЖК Parisien // 100 и 103 м² // Цоколь в Ташкент, Узбекистан
Продаются Офисы с Ремонтом // ЖК Parisien // 100 и 103 м² // Цоколь
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Количество этажей 8
Продаются офисные помещения в ЖК Parisien, Яккасарайский район Инвестиция, которая работает…
Цена по запросу
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Агентство
TENCORP.
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